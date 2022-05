Guida una Yamaha e vince per la prima volta in carriera nella 450cc: la storia si ripete! Due settimane fa è stato Calvin Vlaanderen, oggi è il rookie Maxime Renaux a vincere in MXGP il GP di Spagna. Il pilota ufficiale Yamaha completa un weekend da incorniciare grazie alla doppietta ottenuta sullo sterrato spagnolo. La domenica da favola di Yamaha si completa con il secondo posto di Glenn Coldenhoff, che finalmente riesce ad essere concreto e conquista il secondo podio consecutivo. Terzo è Brian Bogers, al secondo podio stagionale dopo il Portogallo. Giù dal podio per la seconda volta consecutiva è la tabella rossa Tim Gajser.

DUE GARE DA MANUALE, FINALMENTE YAMAHA FESTEGGIA

Dopo un avvio di stagione abbastanza complicato, tutto è finalmente andato per il verso giusto alla Yamaha in Spagna. Maxime Renaux ha corso due manche perfette, sempre in controllo della situazione dalla prima all’ultima curva. Un successo che lancia definitivamente il campione MX2 in carica al secondo posto dietro all’imprendibile Gajser. Molto bene anche Glenn Coldenhoff, oggi meno frizzante del solito ma decisamente più concreto, capace di trovare il proprio limite e non spingersi oltre. Dopo il quinto posto della prima manche, la seconda posizione dietro al compagno in gara 2 ha svoltato il weekend dell’olandese.

Weekend complicato per Jeremy Seewer, 8° nella classifica generale. Il #91 di casa Yamaha è caduto nella prima gara mentre si trovava in una buona posizione, arrivando addirittura 11° staccato ben 51″ da Renaux. Le cose sono migliorate nella seconda manche, che lo svizzero ha chiuso quarto nonostante la pressione di Guadagnini e Gajser.

ALTRO WEEKEND STORTO PER GAJSER

Tim Gajser ha chiuso per la seconda volta consecutiva in stagione fuori dal podio MXGP al GP di Spagna. Questo è ciò che fa davvero notizia, in un 2022 dominato in lungo e in largo dallo sloveno. Se a Riola Sardo ci sono stati problemi di tenuta fisica, in Spagna il #243 è stato semplicemente più lento rispetto al solito. La prima manche ha visto il quattro volte iridato chiudere con un buon secondo posto dopo aver inseguito Renaux per 30′. La seconda manche ha visto l’alfiere Honda partire male e non riuscire più a recuperare come al proprio solito. Il leader di classifica non è infatti riuscito nemmeno a superare il debuttante Guadagnini, arrivando 6° in gara 2. Si chiude il weekend con un 4° posto che comunque non mette in pericolo il campionato di Gajser.

DOMENICA A DUE FACCE PER GASGAS

Dopo il ritorno in grande stile a Riola Sardo, Jorge Prado aveva sicuramente altre idee per il proprio GP di casa. Lo spagnolo di GasGas, sempre prontissimo in fase di partenza, ha avuto qualche problema a fermare la propria moto in gara 1, chiudendo comunque con un solido 3° posto. Nella seconda manche Prado è partito come sempre fortissimo, lasciando le briciole agli avversari. Un errore, con conseguente caduta, dopo un salto ha compromesso irrimediabilmente il weekend del #61, che è rientrato in gara in 7^ posizione. Negli ultimi giri lo spagnolo ha perso inspiegabilmente il proprio ritmo, precipitando in un’anonima 11^ posizione.

Dall’altra parte della tenda brilla invece Mattia Guadagnini: il debuttante, dopo la buona prima uscita in Sardegna, ha stupito tutti in gara 2. Infatti, dopo l’ottavo posto della prima manche, il pilota veneto è arrivato addirittura 5° in gara 2. Questi due splendidi risultati portano al #101 un sesto posto nel GP, dietro di un solo punto al proprio compagno di squadra. Guadagnini si è dimostrato davvero veloce tutto il weekend, tenendosi dietro nientepopodimeno che il dominatore incontrastato di questo 2022 Gajser. Sembrano già lontani i fin troppi errori commessi da Guadagnini in MX2 nell’avvio di stagione.

MXGP | RISULTATI GP SPAGNA CLASSE MXGP

MX2 | DOPPIETTA E TABELLA ROSSA PER VIALLE

In Spagna la Francia festeggia anche in MX2 grazie alla doppietta del portacolori KTM Tom Vialle. Il #28, arrivato con sei punti di ritardo sul rivale Geerts, esce da Madrid con ben 10 lunghezze di vantaggio sul belga. Complici i due errori del pilota Yamaha, Vialle ha semplicemente controllato il ritmo della corsa, portandosi a casa la seconda vittoria consecutiva e la tanto voluta tabella rossa.

DOPPIA CADUTA PER GEERTS E ADDIO LEADERSHIP

In un weekend dove sembrava essere più veloce del rivale Vialle, a Jago Geerts è andato tutto quanto per il verso sbagliato. Al secondo giro della prima manche il #93 sbaglia completamente un salto, atterrando rovinosamente al di fuori della pista. Il belga ha ripreso in mano la propria moto in 21^ posizione, partendo così per una rimonta che ha dell’incredibile. L’ex leader di classifica arriva al traguardo al 9° posto dopo un duello all’ultimo sangue con Andrea Bonacorsi. L’italiano, wild-card dal campionato europeo 250cc, si è portato a casa il duello con il compagno di marca, chiudendo 8° dopo la prima manche. Bonacorsi non avrà la stessa performance nella seconda manche, che chiuderà al 20° posto. Rimane comunque un buonissimo 13° posto nella classifica generale al debutto nel mondiale MX2 con 14 punti conquistati.

Nella seconda manche Geerts è partito fortissimo, staccando la concorrenza nelle prime fasi. Purtroppo per il belga, un altro errore lo vede con la faccia sullo sterrato prima di metà gara. Il #93 recupera dopo una caduta meno violenta della precedente, chiudendo in seconda posizione la manche e al 3° posto il GP di Spagna.

TORNA SUL PODIO LÄNGENFELDER

Finalmente torna sul podio in MX2 Simon Längenfelder, finalmente autore di due gare più che competitive. L’unico pilota ufficiale GasGas dopo il salto di categoria di Guadagnini ha chiuso rispettivamente al secondo ed al terzo posto le due manche, senza rivali. Il #516 era troppo veloce per i propri inseguitori, ma ancora gli manca qualcosa per stare con i due alieni Vialle e Geerts. Quello conquistato in Spagna è il secondo podio della carriera per il tedesco, che non era in top 3 dalla doppietta di Matterley Basin. Ora sono 21 i punti di vantaggio di Längenfelder su Haarup in campionato nella lotta per la terza posizione.

ECCO LIAM EVERTS: IL FIGLIO D’ARTE INCANTA IN SPAGNA

Nel paddock MXGP al GP di Spagna si torna a parlare di un cognome usatissimo negli ultimi 30 anni. Liam Everts, figlio d’arte del dieci volte campione del mondo Stefan Everts, ha chiuso in quarta posizione a Madrid, ad un solo punto dal primo podio. Dopo una buona gara 1 chiusa in 6^ posizione, Everts è stato protagonista di una grande partenza nella seconda manche. Il #72 è stato addirittura in testa con la sua KTM privata per qualche curva, salvo poi essere passato da Geerts prima e Vialle poi. Il giovane belga ha resistito per quanto ha potuto agli attacchi di Längenfelder, ma poi ha dovuto cedere al pilota GasGas. Everts è riuscito però ad avere la meglio di un pimpante Haarup nelle ultime fasi, reduce da una caduta nella prima manche, per conquistare un 4° posto che fa ben sperare per il futuro.

MXGP | RISULTATI GP SPAGNA CLASSE MX2

Valentino Aggio

