Oggi e domani è in programma una doppia giornata di test sul circuito Ricardo Tormo di Valencia per le classi Moto2 e Moto3. Tra le squadre presenti, ovviamente, anche il team Gresini Racing. Prima dell’inizio della giornata, si è tenuto sul rettifilo box un minuto di silenzio in ricordo di Fausto. Sulle moto, presente l’adesivo storico con cui gareggiò e vinse in 125

COMMOZIONE A VALENCIA

Il team Gresini Racing, che ha presentato il proprio 2021 solo una settimana fa, si trovava già a Valencia quando ieri è giunta la notizia della morte di Fausto Gresini. I piloti ed i meccanici hanno deciso di scendere comunque in pista per questa due giorni di test e di farlo in ricordo del fondatore della scuderia. Il team manager emiliano era considerato da tutti un amico. Bellissime, a tal proposito, le parole di Davide Bulega, papà di Nicolò.

Ma come da lui, anche tanti altri piloti e team manager hanno manifestato il proprio cordoglio. Jorge Martin, che con Fausto ha conquistato il suo primo titolo iridato in Moto3 nel 2019, ha postato un video girato al termine della gara decisiva del Mondiale. In esso, si vedono i due all’interno del camion: Fausto fa i complimenti a Jorge dicendo che loro hanno solo fatto il massimo per metterlo in condizione di vincere e che il merito è tutto suo. Fausto era veramente amato da tutti e sapeva farsi volere bene.

LO STORICO ADESIVO SULLE MOTO

Questa mattina, prima del via ufficiale dei test a Valencia, il team Gresini Racing ha portato le quattro moto sulla griglia di partenza. Tutto il paddock di Valencia si è stretto a cerchio intorno a loro per ricordare Fausto Gresini con un minuto di silenzio. Il team Gresini, come dicevamo, ha scelto di continuare ad onorare la memoria del proprio fondatore, partecipando ai test aggiungendo su tutte e quattro le moto l’adesivo storico ai tempi della 125.

Mathias Cantarini