MotoGP | Johann Zarco e Jorge Martín svelano la nuova Ducati Pramac

Pramac Racing ha tolto i veli alle nuove Desmosedici di Johann Zarco e Jorge Martín, confermati nella squadra ora diretta da Claudio Calabresi. La presentazione è stata trasmessa nel canale YouTube della MotoGP, categoria in questi giorni impegnata in Malesia tra i tre giorni di Shakedown appena finiti ed i prossimi test IRTA.

La Desmosedici messa a disposizione di Pramac Racing si presenta in una colorazione più equilibrata rispetto alla 2021. La tonalità rossa rimane la principale ma il bianco e soprattutto il blu guadagnano spazio sulle carene che, ovviamente, non includono tutte le novità attualmente provate nei test di Sepang. Sia Johann Zarco sia Jorge Martín hanno rilasciato la prima intervista ufficiale del 2022, parlando di sensazioni, ambizioni e obiettivi circa la nuova stagione.

JOHANN ZARCO: “OTTIMO RAPPORTO CON IL TEAM, CI ASPETTA UNA GRANDE STAGIONE”

“Sono davvero felice di correre un’altra stagione con Pramac Racing. La continuità è importante, per migliorarsi e per portare avanti progetti ambiziosi. Con il team abbiamo costruito un ottimo rapporto e sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto la passata stagione. Mi concentrerò particolarmente sul gestire al meglio un campionato così lungo (il più longevo di sempre, ndr.). Non vedo l’ora di partire per i test e salire in moto. Sarà una grande stagione.”

JORGE MARTIN: “PUNTO AL QUARTO POSTO”

“La passata stagione è stata la più intensa della mia vita, un susseguirsi di emozioni fortissime, momenti di grande difficoltà ma anche di estrema felicità. In sintesi la stagione 2021 è stata una montagna russa per me, ho raggiunto l’obiettivo di vincere il titolo dedicato agli esordienti, vincendo e salendo sul podio per la prima volta. Ho imparato molto dall’incidente del Portogallo, tant’è che il secondo GP in Algarve è andato molto bene. Insieme a Pramac Racing abbiamo iniziato a costruire qualcosa di speciale ed ora le aspettative sono più alte rispetto al 2021. Difficile dire quale sia il nostro obiettivo, ora andiamo in Malesia per provare le numerose novità tecniche e poi si vedrà. Il mio riferimento è il quarto posto nel mondiale, lavorerò duramente per raggiungerlo. L’anno scorso abbiamo buttato le basi, quest’anno siamo pronti per grandi cose.”

Nel corso della presentazione sono intervenuti anche Claudio Calabresi, sostituto di Francesco Guidotti nel ruolo di Team Manager, Paolo Ciabatti – in rappresentanza di Ducati Corse – e Paolo Campinoti, CEO del gruppo Pramac.

CLAUDIO CALABRESI: “DIFFICILE FARE MEGLIO DEL 2021, SFIDA EMOZIONANTE”

“Dopo aver lavorato per tanti anni nel settore dell’energia sono davvero curioso e appassionato riguardo questa nuova avventura. Fare meglio dello scorso anno non sarà facile ma sarà estremamente emozionante e coinvolgente affrontare questa nuova avventura. Posso contare su questi due ragazzi (Zarco e Martín, ndr.) e su una squadra, Pramac, composta da ragazzi favolosi. Ora dobbiamo mettere il tutto in pista, dove inizierà il vero divertimento.”

PAOLO CIABATTI: “PRAMAC SECONDO TEAM DUCATI FACTORY”

“L’obiettivo è vincere di nuovo il titolo piloti. Lo scorso anno abbiamo conquistato il mondiale costruttori per la seconda stagione consecutiva e proprio per questo dobbiamo ringraziare Pramac per aver ottenuto tanti punti. Qui abbiamo il pilota (Zarco, ndr.) e la squadra (Pramac) che hanno vinto i rispettivi titoli dedicati agli indipendenti. In più possiamo contare su Martín, rookie of the year lo scorso anno. Entrambi sono stati molto competitivi nell’arco dell’intera stagione e hanno la possibilità di lottare per podi, vittorie e titoli. Quindi per noi questo è un secondo team ufficiale: Pramac ha lo stesso supporto tecnico e gli stessi mezzi della squadra principale.”

CLAUDIO CAMPINOTI: “CI ASPETTANO GRANDI COSE, NEL 2021 RISULTATI GRANDIOSI”

“L’obiettivo di quest’anno è di riconfermarci su livelli molto importanti dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione. Il 2021 ha dimostrato che il duro lavoro, associato alla grande professionalità delle persone che formano la squadra, porta risultati grandiosi. Il rapporto che abbiamo creato con Johann e Jorge è speciale e le classifiche parlano chiaro: Best Team Independent, Best Rider Independent e Rookie of the Year, la stagione migliore di Pramac Racing. Non vedo l’ora di cominciare, ci aspettiamo grandi cose.”

Matteo Pittaccio

