Un comunicato scarno rilasciato sul sito della Suzuki dichiara l’apertura delle trattative con Dorna per l’abbandono della MotoGP a fine anno. Ci sono ovviamente delle clausole contrattuali onerose, ma non è la prima volta che la marca di Hamamatsu pianta la MotoGP in asso

Sono giorni che si parla della situazione della MotoGP in cui la Dorna si trova ad avere una Suzuki in procinto di abbandonare il circus, ma fino ad ora erano semplici speculazioni. Tutto è cambiato alle 10 italiane di questa mattina, quando la casa di Hamamatsu ha rotto il silenzio ed ha rilasciato uno (scarno) comunicato esplicativo. Con la conferenza piloti di Le Mans alle porte, per Suzuki sarebbe stato impossibile continuare a tacere su una questione così importante, quindi il timing era quasi scontato.

IL COMUNICATO

Citiamo il comunicato per intero: “Suzuki Motor Corporation è in trattative con Dorna in merito alla possibilità di terminare la sua partecipazione in MotoGP alla fine del 2022. Purtroppo l’attuale situazione economica e la necessità di concentrare i propri sforzi sui grandi cambiamenti che il mondo Automotive sta affrontando in questi anni, stanno costringendo Suzuki a spostare costi e risorse umane per sviluppare nuove tecnologie. Vorremmo esprimere la nostra più profonda gratitudine al nostro Team Suzuki Ecstar, a tutti coloro che hanno supportato le attività motociclistiche di Suzuki per molti anni ea tutti i fan Suzuki che ci hanno dato il loro supporto entusiasta.”

LE PROSPETTIVE

Ovviamente è l’automotive ed il prodotto a dettare legge, quindi la direzione intrapresa dalle quattro ruote ed i gravi problemi di approvvigionamento e di logistica hanno fatto la loro parte. Ora però si liberano due caselle in griglia di partenza per la MotoGP 2023, e come ha lasciato intendere Francesco Guidotti a Motorbike Circus il 10/05, KTM è interessata. C’è la possibilità di schierare il marchio Gas Gas con altre due moto della casa austriaca, ma anche Aprilia pensa al team satellite. Ci saranno a breve altre novità.

