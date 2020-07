Lo spagnolo, alfiere e uomo di punta di KTM, ha ceduto alle tentazioni del team HRC ufficiale. Pol Espargaro si troverà a confrontarsi ad armi pari con Marc Marquez per il prossimo biennio sulla Honda Repsol, andando a prendere il posto di Alex Marquez. Ora la sfida si fa ancora più dura.

ADDIO KTM

Sicuramente questo lunedì la casa di Matthigofen se lo ricorderà a lungo. Pol Espargaro saluta il team KTM per andarsi a sedere sulla Honda Repsol HRC ufficiale. In un solo colpo KTM perde il suo uomo di fiducia, nonchè il più esperto, e Honda guadagna una seconda guida che potrebbe aiutare a risolvere i problemi di guidabilità della RCV, attualmente utilizzabile a pieno solamente da Marc Marquez.

LA MOSSA KANSAS CITY

Realisticamente parlando, Honda non si attende che il minore degli Espargaro vada ad infastidire il pluricampione Marquez. In più, la grande pressione sulle spalle di Alex Marquez poteva rovinare la carriera del giovane campione Moto2, che adesso con la moto di Cecchinello potrà passare la parte di apprendistato con più tranquillità. Resta da capire quale moto verrà concessa al piccolo Marquez, se avrà spec ufficiali o meno.

GUAI AUSTRIACI

In tutto questo però la KTM si trova senza la sua punta, che verrà sostituita nel 2021 da Danilo Petrucci in seno al team Tech3. Mossa strana, visto che nel team ufficiale andranno Brad Binder e Miguel Oliveira: se i due sono sicuramente piloti molto veloci, per lo sviluppo probabilmente l’esperienza di Petrucci sarebbe stata più utile nella formazione ufficiale. Vedremo gli sviluppi a partire dall’anno prossimo, considerando anche che la KTM ha dalla sua anche Daniel Pedrosa. I primi risultati del telaio misto traliccio e piastre sembrano dare buone speranze per il prossimo futuro. Ma con la nuova line up della Honda, potrebbe non essere sufficiente.

Alex Dibisceglia