Dopo numerose voci sul suo futuro Danilo Petrucci firma ufficialmente con Red Bull KTM Tech3 per il 2021 e correrà al fianco di Iker Lecuona. A salire sulla KTM RC16, insieme a Brad Binder, sarà Miguel Oliveira che passerà il prossimo anno al factory team.

Arriva il comunicato dal team di Munderfing per le ultimissime mosse di mercato 2021 e comincia a delinearsi la griglia di partenza del prossimo anno. Danilo Petrucci firma per il 2021 con KTM, ma non sarà in sella ad una moto ufficiale, bensì sarà compagno di Iker Lecuona nel team Red Bull KTM Teh3. La notizia arriva direttamente da KTM, anche se già si vociferava da tempo sul futuro del numero 9. Gli accordi con Ducati, dopo un primo anno vissuto sotto pressione ed un secondo mai iniziato, non sono proseguiti per il meglio; la casa produttrice di Borgo Panigale ha infatti ingaggiato Jack Miller per la prossima stagione.

Petrucci prenderà il posto di Miguel Oliveira. Il portoghese dopo un anno nel team satellite e una stagione che sta per iniziare, ha convinto il team austriaco e salirà nel 2021 in sella ad una KTM RC16. Il team Red Bull KTM Factory Racing ha così definito e confermato la line up per il 2021, al fianco di Oliveira ci sarà infatti Brad Binder, che salirà di categoria dalla Moto2 alla classe regina.

Tutte queste mosse di mercato hanno reso la griglia di partenza della MotoGP più definita. Così facendo la KTM ha escluso dai suoi piani Pol Espargarò. Per quanto lo riguarda si parla di un possibile futuro in HRC, squadra per ora ancora al completo. Ancora non ci sono indiscrezioni fondate sul suo conto e non resta che attendere le prossime decisioni di mercato.

LE PRIME DICHIARAZIONI DEI PILOTI:

Brad Binder: “Sono incredibilmente entusiasta di poter avere un’altra stagione sulla Red Bull Factory Racing RC16 e non vedo davvero l’ora di iniziare quest’anno. È un onore avere questa opportunità e vedo un futuro radioso con KTM.”

Miguel Oliveira: “Sono davvero contento di questa opportunità che KTM mi ha offerto per i prossimi due anni. Sento che si fidano di me per mostrare il mio valore come pilota in questo progetto. Fin dal primo giorno ho dato il massimo per la moto e ho creduto nel suo potenziale per ottenere buoni risultati e questo è ciò che vogliamo mostrare nel prossimo futuro. Dobbiamo ancora concentrarci sul 2020, ma sono grato per questa grande sfida. Grazie alla famiglia KTM.”

Iker Lecuona: “Vorrei davvero ringraziare Red Bull KTM Tech3 per la fiducia che stanno riponendo in me per il loro progetto 2021. Mi sono trovato molto bene con la nuova RC16 sin dal primo giorno e la moto è davvero migliorata rispetto alla configurazione che abbiamo usato nella gara di Valencia del 2019. La firma per il 2021 mi dà abbastanza tranquillità per poter lottare per il mio obiettivo di essere il miglior Rookie dell’anno.”

Nicole Facelli