Cancellato ufficialmente dal calendario 2020 del Motomondiale il Gran Premio delle Americhe. Si sarebbe dovuto svolgere sul Circuito di Austin, Texas, ma a causa del dilagare del COVID19 negli USA lo stato d’emergenza ha obbligato il rinvio definitivo.

A dieci giorni dalla partenza ufficiale della stagione 2020 del Motomondiale, il Gran Premio delle Americhe ad Austin, Texas, spegne ogni speranza di disputare un weekend di gara sul circuito. Non è un segreto che i contagi, per quanto riguarda l’emergenza mondiale COVID19, negli USA in particolare tocchino ancora numeri elevatissimi. Fino ad oggi la speranza di un possibile Gran Premio delle Americhe era ancora viva, anche se circondata da scetticismo. Proprio oggi, infatti, il circuito di Austin ha comunicato la cancellazione ufficiale della propria presenza nel calendario 2020. Tramite i canali social gli organizzatori hanno anche annunciato una possibile data per il 2021, sperando in una situazione stabile nel weekend del 16-18 aprile.

The Horsepower Rodeo will return next year for an even bigger and better MotoGP Red Bull Grand Prix of the Americas on April 16-18, 2021!

This year's event on November 13-15, 2020 has been canceled. Ticket holders will receive an email with further information. #AmericasGP pic.twitter.com/NNCyrj4u2f

— Circuit of The Americas (@COTA) July 8, 2020