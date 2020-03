Il collaudatore Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo tornerà a calcare una pista del Motomondiale, precisamente quella di Barcellona. La tappa catalana vedrà quindi un pilota della casa di Iwata in più, nella data (per ora) prevista per il 7 giugno. A darne l’annuncio è stato proprio il “Porfuera” tramite il suo account Twitter.







PORFUERA POR BARCELLONA!

Era la notizia più attesa, quella che aleggiava nell’aria ma alla quale si faticava a credere. Dopo l’annuncio del ritiro dal team Honda e dalla MotoGP in generale, Jorge Lorenzo torna in sella all’interno di una gara della MotoGP, in questo frangente quella del Gran Premio Monster Energy de Catalunya. Neanche a dirlo, la situazione di Lorenzo sarà simile a quella già vista per Michele Pirro in varie occasioni, con la moto “laboratorio” a disposizione del maiorchino per la gara catalana. L’annuncio giunge direttamente dall’account Twitter di Lorenzo.

RICOMINCIAMO?

Quella che per ora è un’apparizione una tantum potrebbe riaccendere il fuoco delle gare nel “Porfuera”? Difficile a dirsi, certamente una bella prestazione darebbe una certa spinta a Lorenzo nella scelta del suo prossimo futuro. Lo stop sicuramente sta servendo per ripristinare la condizione fisica ed anche quella mentale, con Jorge impegnato a rilassarsi con gli amici. Terminata questa “disintossicazione” però, la possibilità che si riaccenda il fuoco della competizione non è piccola.

VALENTINO L’AGO DELLA BILANCIA

In una prospettiva futura, la presenza di Valentino Rossi o meno sulla griglia di partenza potrebbe spostare l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che in un altra. Yamaha dal canto suo non ha interesse a perdere un uomo immagine come il “Dottore”, ma soprattutto un pilota comunque competitivo. In caso questo però dovesse accadere, Lorenzo sarebbe perfetto per rilevare insieme al team ufficiale il ruolo di capoguida per lo sviluppo della moto, considerando anche l’esperienza che lo caratterizza. Tutto dipenderà dai prossimi mesi, intanto gustiamoci il ritorno in MotoGP a Barcellona di Jorge Lorenzo.

Alex Dibisceglia