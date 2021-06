Arriva un rinnovo in KTM: si tratta di Brad Binder, il quale ha firmato con la casa di Mattinghofen un nuovo accordo, valido fino alla stagione motociclistica 2024. Continua il sodalizio consolidato tra il costruttore austriaco ed il sudafricano, seguito dalla accademia KTM dai tempi della Red Bull Rookies Cup 2009.

Nel 2016 ha conquistato il titolo mondiale Moto3 con la struttura di Aki Ajo, con cui ha corso anche nella classe intermedia divenendo vice-campione nel 2019. Lo scorso anno è passato in classe regina con la Moto ufficiale ed ha subito messo a referto il primo successo alla terza gara della stagione, in Repubblica Ceca a Brno. Grande annata per lui che ha chiuso la stagione come Rookie dell’Anno.

DICHIARAZIONI POST ANNUNCIO

Binder: “Questo annuncio vuol dire che in tutto saremo assieme per dieci anni. Incredibile aver trascorso così tanto tempo con questo costruttore e sono contento di avere un contratto pluriennale. Ora possiamo concentrarci solo sulla pista: non siamo lontani dai primi e sarebbe bello riuscire a fare qualcosa di grande assieme.”

Soddisfatto anche Pit Beirer:“È stato facile. Alcune volte trovi un pilota dalla mentalità che si allinea con la tua filosofia: il fatto che Binder sia con noi da tanto tempo è una storia molto speciale.”

Giacomo Da Rold