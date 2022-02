Un super Enea Bastianini lascia Sepang, dove si sono svolti i primi test stagionali MotoGP, con il nuovo record della pista. Il pilota Gresini Racing MotoGP si è subito trovato a proprio agio con la Desmosedici GP21 staccando l’incredibile crono di 1’58”131. Alle sue spalle il costante Aleix Espargaro che dopo il miglior tempo nella giornata di ieri si è tenuto a soli ventisei millesimi dalla “Bestia”. Chiude l’ipotetica prima fila un’altra Ducati, questa volta del team Pramac Racing, guidata da Jorge Martin a poco più di un decimo dal compagno di marca. La giornata è stata interrotta da una forte pioggia, che non ha permesso ai piloti il time attack finale. Risale Bagnaia sesto, davanti al campione del mondo MotoGP in carica Fabio Quartararo e Marc Marquez.

SEI PILOTI SOTTO IL RECORD DELLA PISTA

La classifica finale della due giorni di test MotoGP premia Enea Bastianini che scende due decimi sotto il record di Fabio Quartararo fatto in qualifica nel 2019. Il pilota riminese passato dalla GP19 del team Avintia alla GP21 del team Gresini Racing MotoGP si è adattavo velocemente alla versione più aggiornata della Desmosedici. Dopo aver chiuso i test di Jerez già nelle posizioni di testa ora chiude anche quelli di Sepang al comando senza aver, per sua ammissione, cercato un vero e proprio time attack.

Alle sue spalle l’Aprilia di Aleix Espargaro che ha sfruttato a pieno i cinque giorni di test concessi ad Aprilia portandosi a soli ventisei millesimi da Bastianini. Terza piazza per Jorge Martin che ha continuato il lavoro di rifinitura della Desmosedici GP22 risultando il più veloce tra gli ufficiali Ducati. Quarta piazza per Alex Rins, dopo l’ottimo terzo posto di ieri, su una pista che non si era mai sposata bene alle caratteristiche della Suzuki. La casa di Hamamatsu ha lavorato tanto nell’inverno, esteticamente non si vedono particolari differenze tra le moto 2021 e 2022 ma la nuova GSX-RR ha sicuramente un nuovo motore capace di spingere Rins e Mir oltre i 330 km/h.

Sono ben sei i piloti che scendono sotto l’1’58”303 che fino ad oggi restava il tempo di riferimento a Sepang. Stabilito da Fabio Quartararo nella qualifica del GP di Sepang 2019 oggi porterebbe il pilota francese a scattare addirittura in settima posizione. Tra i piloti a battere il riferimento troviamo infatti anche Maverick Vinales e Francesco Bagnaia. Il pilota piemontese ha continuato il lavoro di affinamento della Desmosedici GP22 senza concentrarsi sul tempo ma anzi lavorando per tanto tempo sull’utilizzo delle coperture più dure.

VENTI PILOTI IN UN SECONDO

Una classifica cortissima quella del day 2 a Sepang per l’ultimo giorno di test MotoGP sulla pista malese prima di trasferirsi a Mandalika. Con ben sei piloti sotto il record della pista ed i restanti quattordici chiusi in poco più di otto decimi la MotoGP è ancora la categoria regina. Fabio Quartararo settimo si ferma a un centesimo dal suo miglior tempo a Sepang del 2019, alle sue spalle l’otto volte campione del mondo Marc Marquez. Inutile nasconderlo, tutti aspettavamo il suo ritorno in pista per capire se sarebbe potuto essere della partita per il titolo 2022. Per lui tanto lavoro di confronto in questa due giorni tra la RC213V dello scorso anno e la nuova e completamente rinnovata 2022.

Nona piazza per Johann Zarco con la nuova GP22 del team Pramac Racing mentre chiude la top10 Pol Espargaro con la seconda delle RC213V 2022. Lo spagnolo deve dimostrare velocemente ad inizio anno di potersi giocare il rinnovo di contratto. Le voci che vorrebbero Puig già al tavolo con Joan Mir, oggi dodicesimo e scontento della Suzuki, per discutere l’ingaggio 2023 sono sempre più insistenti. Tra Pol e Mir si è inserito Luca Marini con la GP22, il pilota di Tavullia ha dovuto dedicare la giornata di oggi a conoscere meglio la nuova moto dopo che ieri un problema al motore non gli aveva permesso di usarla.

LONTANI MILLER, LE KTM E LA COPPIA MORBIDELLI-DOVIZIOSO

Quattordicesimo tempo per Jack Miller a mezzo secondo da Enea Bastianini, l’australiano si è negativizzato appena in tempo per questo test. Questo però sicuramente non lo ha aiutato ad arrivare preparato nel migliore dei modi a questo test. Anche Miller come Pol Espargaro è in cerca di rinnovo con Enea Bastianini e Jorge Martin pronti a prendere il suo posto nel team ufficiale. KTM dopo un 2021 con più bassi che alti ha portato in pista nuovi aggiornamenti alla loro RC16 ciò nonostante Miguel Oliveira ha chiuso in quindicesima posizione, Brad Binder addirittura diciottesimo. Anche i rookie Raul Fernandez, diciannovesimo, e Remy Gardner, ventitreesimo, hanno faticato oggi girando rispettivamente a 1” e 1”2 da Bastianini.

Giornata veramente complicata per tutte le Yamaha ad eccezione di Quartararo, ventiduesima posizione per Andrea Dovizioso a 1”1 dalla vetta, addirittura ventiquattresimo Franco Morbidelli sulla M1 ufficiale.

CLASSIFICA GIORNALIERA

CLASSIFICA COMBINATA

Mathias Cantarini