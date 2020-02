Si è appena concluso il day-1 dei test della MotoGP a Sepang per la stagione 2020, con conferme da parte del team Petronas che immediatamente piazza Fabio Quartataro e Franco Morbidelli nelle prime due caselle dei tempi. Ottimo il tempo del francese che stampa un 1:58.945, due decimi e mezzo di distacco per la Suzuki di Rins, attardate Honda e Ducati ufficiali.





TUTTO REGOLARE

Rispetto al 2019, questo day-1 dei test 2020 di Sepang per la MotoGP sembra confermare sia lo stato di forma del team Petronas che in generale il trend visto al termine della trascorsa stagione. Fanno poco testo ovviamente i fratelli Marquez, con Alex per la prima volta impegnato con i colori ufficiali e Marc ancora in ripresa dopo l’operazione di fine stagione. Stessa situazione per Takaaki Nakagami, che sta “testando” la sua nuova cartilagine della spalla.

TANTI SOTTO I 2 MINUTI

In assoluto l’intera classifica è decisamente ristretta, con i primi 14 tutti sotto i 2 minuti e a meno di un secondo da Quartararo. Terzo tempo per la suzuki di Alex Rins, a due decimi e mezzo dalla prima Yamaha, seguito peraltro da un velocissimo Cal Crutchlow sulla LCR Honda di Lucio Cecchinello. Miller conquista il quinto tempo assoluto e il trono della miglior Ducati del day-1, mantenendo comunque il distacco da Fabio a meno di tre decimi.

KTM ED APRILIA

Il sesto tempo appartiene a Viñales, seguito a ruota dai fratelli Espargaro. Il primo è Aleix, al test con la Aprilia ed il nuovo motore a V di 90°, che sembra decisamente migliore nell’erogazione e nella potenza al confronto con il vecchio modello. Pol invece sta usando l’esperienza di Daniel Pedrosa (15° a 17 millesimi dai 2 minuti) per lavorare su assetto e sul nuovo telaio, che migliora molto il feeling con la ruota anteriore. Mir avanza al day-2 con il nono tempo, peraltro stampato in chiusura di turno a discapito di Valentino Rossi, decimo a +0.624 dalla vetta.

TEST SEPANG 2020 DAY-1, FINAL TIMES

1 F. QUARTARARO 1:58.945 2 F. MORBIDELLI +0.051 3 A. RINS +0.250 4 C. CRUTCHLOW +0.289 5 J. MILLER +0.291 6 M. VIÑALES +0.422 7 A. ESPARGARO +0.482 8 P. ESPARGARO +0.591 9 J. MIR +0.623 10 V. ROSSI +0.624 11 A.DOVIZIOSO +0.721 12 M. MARQUEZ +0.731 13 A.MARQUEZ +0.973 14 D.PETRUCCI +0.994 15 D.PEDROSA +1.072 16 M.OLIVEIRA +1.186 17 F.BAGNAIA +1.191 18 S.GUINTOLI +1.426 19 J.ZARCO +1.519 20 I.LECUONA +1.566 21 B.BINDER +1.574 22 T.RABAT +1.806 23 T.NAKAGAMI +2.135

Alex Dibisceglia