Alla viglia del Gran Premio di Aragón di MotoGP è arrivata la conferma ufficiale che Takaaki Nakagami proseguirà con il Team LCR Honda IDEMITSU nel 2023. Il trentenne ha fatto il suo debutto in MotoGP nel 2018, proprio con il team di Lucio Cecchinello, e quella del 2023 sarà la sesta stagione insieme nella categoria regina.

STAGIONE CON ALTI E BASSI

Il giapponese, futuro compagno di squadra di Álex Rins, è sedicesimo in campionato dietro la Honda ufficiale di Marc Márquez. I suoi migliori risultati della stagione in corso sono due settimi posti nel GP di Spagna e di Le Mans. Gara dopo gara, ha dimostrato netti miglioramenti e in diverse occasioni ha chiuso come il miglior piloto Honda, come ad esempio nel GP di Argentina, Mugello, Assen e Silverstone.

Il momento più difficile per Nakagami è stato durante il GP di Montmeló. È caduto nella prima curva, colpendo con la testa la ruota posteriore di Pecco Bagnaia in uno spaventoso incidente. Il giapponese travolge Pecco Bagnaia e Álex Rins, che devono abbandonare la gara. Le dure critiche dei piloti per questa azione non si sono fatte attendere, ma la FIM ha chiuso le polemiche confermando che la caduta è stata un incidente di gara dovuta alla perdita dell’anteriore.

LE DICHIARAZIONI

“Sono molto felice di poter continuare a correre in MotoGP nel 2023 con LCR Honda Idemitsu. Non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione, darò il massimo per raggiungere i migliori risultati con questa squadra. Nel resto della stagione in corso continuerò a lavorare duramente per migliorare le mie prestazioni“, dichiara Takaaki Nakagami.

L’ex pilota Lucio Cecchinello e Team Manager dichiara: “Dal 2020 Taka ha dimostrato di essere un pilota molto veloce e in grado di lottare per le posizioni da podio. Quest’anno ha lottato costantemente per essere il miglior pilota Honda. Confido nel suo potenziale. Grazie ai suoi sei anni di esperienza in sella alla Honda RC213V, aiuterà sicuramente il Team LCR Honda Idemitsu e HRC nel migliorare il nostro pacchetto e colmare il divario dalla concorrenza”.

MERCATO 2023 QUASI AL COMPLETO

Nelle ultime settimane però, il futuro di Takaaki Nakagami sembrava lontano da LCR. Le voci indicavano un possibile salto in MotoGP di Ai Ogura che avrebbe occupato la sella del giapponese. Finalmente, il pilota del Idemitsu Honda Team Asia ha deciso di rimanere in Moto2 per realizzare il suo sogno di essere campione prima di fare il seguente passo.

Con la conferma del rinnovo di Takaaki Nakagami, la griglia del 2023 di MotoGP è quasi al completo ad eccezione del nuovo Team GasGas Factory Racing. È già confermato che uno dei piloti sarà Pol Espargaró ma è ancora da definire il nome del pilota che lo affiancherà la prossima stagione con la KTM GasGas.

Victoria Ortega Cabrera

Leggi anche: MOTOGP | TRA CRISI E SPRINT RACE: QUAL È LA CURA A TUTTI I MALI?