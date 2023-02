La MotoGP è tornata in pista a Sepang per lo Shakedown, le prove dedicate esclusivamente ai collaudatori. Cal Crutchlow su Yamaha ha fatto registrare il miglior tempo, piazzandosi davanti a tutti in entrambe le giornate.

Day 1: Yamaha inizia bene, Fernández stupisce fin da subito

In Malesia, il pilota inglese ha fermato il cronometro in 2:01.146, chiudendo al comando la domenica di test. Nel corso della giornata Crutchlow ha provato tre moto diverse, due con specifiche 2023 e una 2022, concentrando il lavoro sul nuovo motore della Yamaha YZR-M1. Una prova convincente per il propulsore sviluppato dall’italiano Luca Marmorini: il centauro di Coventry, infatti, ha raggiunto la velocità massima di 330 km/h, ben tre km/h in più rispetto a quanto fatto nei test dell’anno precedente dalla casa giapponese.

Subito dietro Crutchlow troviamo Augusto Fernández, fresco Campione del Mondo in Moto2 pronto al salto in MotoGP nel 2023 con i colori GasGas. Il rookie spagnolo, unico pilota ufficiale ammesso allo Shakedown, ha terminato la sessione di prove a meno di due decimi dalla Yamaha. Terzo posto per la Honda di Stefan Bradl, che ha avuto a sua disposizione due prototipi: la versione 2023 della RC213V (con motore, scarico e aerodinamica nuovi) e una seconda moto, con un telaio differente.

Ai piedi del podio abbiamo Lorenzo Savadori su Aprilia. Il pilota italiano ha potuto provare ben sei versioni della RS-GP, facendo registrare la velocità massima 332,3 km/h, record di giornata davanti alle due moto giapponesi (seconde a pari merito). Più arretrato invece Michele Pirro, che ha avuto a disposizione due prototipi e ha concentrato il suo lavoro sulla nuova carena Ducati.

Infine, all’ultimo posto troviamo Jonas Folger, al suo esordio come collaudatore sulla KTM RC16. Da segnalare anche la presenza di Dani Pedrosa, tester per KTM, con cui correrà nel 2023 a Jerez come wild card, che ha girato in pista senza trasponder.

Pilota Team Tempo/Gap Yamaha moto T2 Yamaha Test Team 2’01″146 Augusto Fernández GasGas Tech3 KTM +0″185 Yamaha moto T1 Yamaha Test Team +0″427 Stefan Bradl Honda Test Team +0″459 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +0″500 Yamaha moto T3 Yamaha Test Team +0″801 Michele Pirro Ducati Test Team +0″969 Stefan Bradl Honda Test Team +1″069 Augusto Fernández GasGas Tech3 KTM +1″331 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +1″700 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +1″793 Jonas Folger KTM Test Team +2″540 Jonas Folger KTM Test Team +3″509

Day 2: pioggia protagonista, ma Yamaha si conferma in forma

La seconda giornata di test è stata caratterizzata dalla pioggia, che ha inizialmente scombinato i piani di piloti e team. I primi a scendere in pista sono stati Savadori, su Aprilia, e Pirro su Ducati, seguiti da Crutchlow e Bradl, rispettivamente su Yamaha e Honda. A questi si aggiunge poi Fernández, che ha fatto segnare il miglior tempo sul bagnato, rimanendo temporaneamente in testa alla classifica anche quando la pista ha iniziato ad asciugarsi.

Dopo pranzo i piloti hanno iniziato a montare gomme slick: il primo di tutti è stato Savadori, che si è subito portato al comando. A fine giornata, però, il più veloce di tutti è stato ancora una volta Crutchlow su Yamaha, seppur girando quasi un secondo più lento di ieri in 2:02.079. Secondo tempo per Pirro (ad oltre 5 decimi), seguito da un ottimo Fernández, che conferma con l’ottimo feeling – almeno per ora – con la sua RC16, a soli 7 decimi dal leader.

Chiudono la top 5 Savadori e Folger, rispettivamente su Aprilia e KTM. Stefan Bradl, invece, chiude la giornata in fondo alla classifica con un crono di 2:13.419, dopo aver completato circa 30 giri su pista bagnata. Presente anche oggi Pedrosa, che ha girato inizialmente senza trasponder (come ieri), montandolo solamente nel tardo pomeriggio.

Lo Shakedown terminerà domani, martedì 7, con l’ultima sessione di prove dedicata ai collaudatori. Un’importante anteprima in vista dei test ufficiali in programma il prossimo weekend, dal 10 al 12 febbraio, sempre a Sepang.

# Pilota Team Tempo/Gap 1 Yamaha moto T3 Yamaha Test Team 2’02″079 2 Michele Pirro Ducati Test Team +0″519 3 Augusto Fernández GasGas Tech3 KTM +0″691 4 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +0″869 5 Jonas Folger KTM Test Team +2″046 6 Michele Pirro Ducati Test Team +4″805 7 Lorenzo Savadori Aprilia Test Team +5″378 8 Augusto Fernández GasGas Tech3 KTM +10″176 9 Stefan Bradl Honda Test Team +11″340 10 Yamaha moto T2 Yamaha Test Team +11″666

Giorgia Guarnieri

