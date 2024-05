F1 | GP Miami, qualifiche: Ferrari “marca a uomo” Verstappen

La Ferrari si dimostra ancora una volta competitiva nelle qualifiche del GP Miami di F1, grazie al secondo posto di Charles Leclerc ed il terzo di Carlos Sainz. I due alfieri del Cavallino hanno infatti “marcato a uomo” l’imprendibile Max Verstappen, pagando rispettivamente un distacco di 0.141 e 0.214 dall’olandese.

Una Ferrari competitiva

Una Ferrari che mette pressione a Max Verstappen, quella vista in questo sabato del GP Miami di F1. L’olandese della Red Bull, nonostante sia riuscito a conquistare la sesta pole consecutiva, non ha dominato come al suo solito ne le qualifiche ne la gara Sprint. Charles Leclerc ha infatti conquistato la seconda posizione in entrambe le sessioni, pagando un distacco più ridotto del solito dal Campione del Mondo. Nella Sprint infatti il monegasco ha tentato di attaccare Verstappen già alla partenza, con l’olandese che ha chiuso fermamente la porta. Leclerc ha quindi preferito non correre ulteriori rischi per portare a casa una seconda posizione sicuramente importante in ottica Campionato.

Credits: Scuderia Ferrari

Nelle qualifiche del GP Miami la Ferrari continua a dimostrarsi competitiva questa volta con entrambi i piloti, che hanno pagato un distacco dalla vetta rispettivamente di 141 millesimi con Leclerc e 214 con Carlos Sainz, segno che la Rossa non è così lontana su questo circuito. La SF-24 ha forse pagato il troppo surriscaldamento degli pneumatici che ha leggermente compromesso la prestazione soprattutto nell’ultimo settore, ma le sensazioni per la gara di domani sono sicuramente incoraggianti, considerato il passo mostrato durante la Sprint e nell’arco del weekend. La Ferrari infatti non è lontana da Verstappen, che qui a Miami nonostante l’ennesima pole, è stato meno “super” del solito e potrebbe essere attaccabile soprattutto nel primo giro che domani sarà una parte determinante per decidere le sorti del GP. Mettere pressione all’olandese sin da subito è infatti la strategia migliore, considerato anche che il DRS su questa pista ha un effetto considerevole e sarà importante sfruttarlo al meglio per portare a casa un risultato importante.

Le dichiarazioni di Leclerc e Sainz

Charles Leclerc ha parlato delle difficoltà incontrate durante la qualifica dovute al surriscaldamento delle gomme:

“Eravamo molto vicini a Verstappen, ma la macchina ha iniziato a scivolare quando abbiamo cercato il limite. Siamo andati molto bene nel primo settore, ma con le gomme surriscaldate abbiamo perso tempo nel secondo e nel terzo. Stamattina abbiamo dimostrato di avere un buon passo e cercheremo di mettere pressione a Max nella gara di domani”.

Il monegasco crede che una buona partenza sarà determinante per portare a casa la vittoria:

“Domani la partenza sarà molto importante. Se non riusciamo a superare Max dobbiamo rimanere sempre in zona DRS, che su questa pista ha un effetto molto potente. Se dovessimo perderlo, infatti, sarà difficile restare in scia. Però prima dobbiamo pensare alla partenza ed a farla bene. Stamattina ci siamo riusciti ma domani dovremo farla ancora meglio”.

Anche Carlos Sainz parla delle difficoltà dovute al surriscaldamento degli pneumatici:

“Qui a Miami quando si finisce il giro si ha la sensazione che si sarebbe potuto andare molto più veloci facendo un giro pulito, ma è quasi impossibile su questa pista. C’è sempre un punto in cui il posteriore scivola e si surriscaldano le gomme, oppure un punto in cui il vento soffia in modo diverso e si fa fatica a gestire la vettura. Trovare un equilibrio è veramente difficile e Miami è una pista molto difficile su cui guidare. Ecco perché partire dalla terza posizione e dal lato pulito della griglia, potrebbe essere un buon punto di partenza”.

Julian D’Agata