F1 | GP Miami, Ferrari punta Verstappen: la cronaca LIVE

A Miami è ormai tutto pronto per il sesto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1: in Florida, ieri, Max Verstappen ha conquistato la sesta pole su sei da inizio stagione - eguagliando Senna (1988) e Mansell (1992) - e la settima consecutiva, come fecero in passato Senna, Prost, Schumacher e Hamilton. Un inizio di stagione storico che l'olandese cercherà di rendere ancora più magico sul circuito costruito nei pressi dell'Hard Rock Stadium dove ha già vinto nelle due precedenti edizioni. A provare a rovinargli la festa ci proverà la Ferrari, forte di un buon passo gara come mostrato da Charles Leclerc nel corso della Sprint di ieri pomeriggio. Il monegasco, che in qualifica ha chiuso secondo, proverà a dare alla sua partenza un esito diverso rispetto a quello visto nella Sprint quando ha desistito dall'attaccare Verstappen che ieri si è difeso duramente.

Dietro il duo formato da Max e Charles ci sarà Carlos Sainz, che così completa il pacchetto delle Rosse davanti a Sergio Pérez, incapace di mettersi tra le due Ferrari e costretto così ad inseguire per provare a dare a Red Bull una nuova doppietta. Seguono le due McLaren di Norris e Piastri, che stanno faticando a ripetere il buon venerdì mattina, poi le due Mercedes di Russell e Hamilton e la strana coppia formata da un eccezionale Hulkenberg e da Tsunoda.

Diversi i temi: oltre alla lotta - che si spera ci possa essere - tra Red Bull e Ferrari, sarà interessante capire il potenziale, sulla gara lunga, degli upgrade portati dalla McLaren (con Norris che ha il pacchetto completo e Piastri che invece ha la vettura parzialmente aggiornata) e dalla Mercedes, che ha portato degli aggiornamenti sulla W15 con l'obiettivo di ampliare la finestra di lavoro della vettura ma che sinora non sembra abbiano ottenuto l'effetto desiderato.