Italian F4 | Campionato al via, i protagonisti: Emanuele Olivieri

Astigiano classe 2008, Emanuele Olivieri debutterà in questa stagione nel campionato Italian F4. Dopo aver vinto il Supercorso Federale ACI Sport ed aver concluso i primi weekend di gara nella Formula Winter Series, Olivieri è pronto ad esordire nel campionato F4 più prestigioso d’Europa, in forze al team AKM Motorsport.

Olivieri si racconta: dal regalo di padrino Dindo Capello al debutto in monoposto

Il campionato Italian F4 è pronto ad accogliere Emanuele Olivieri, unico rookie italiano al via della competizione. “Manu” per amici e familiari ed una passione di casa, visto che il padrino è un certo Dindo Capello, lo stesso a regalargli il primo go-kart al compiere dei sei anni:

Inizialmente era più un modo per passare del tempo con mio padre che lavorava sempre fino a tardi. Poi, dopo i primi campionati ACI Sport, a dieci anni ho iniziato a fare sul serio correndo con Birel (una delle realtà di punta del mondo del karting ndr.). È stato difficile inizialmente, il livello era molto alto. Il 2021 è stato decisamente il mio miglior anno, vincendo tre wsk e salendo per nove volte sul podio.

L’affermazione nel karting coincide con il passaggio alle monoposto che avviene nella seconda metà del 2023. In preparazione al debutto nei campionati europei, Olivieri viene selezionato da ACI Sport per il Supercorso Federale, evento con cadenza annuale riservato ai migliori talenti Under 16, un’esperienza culminata con la vittoria dello stesso:

Al Supercorso di Vallelunga mi sono divertito e sono orgoglioso del mio risultato. Abbiamo prima girato con le Midjet sul bagnato ed oltre ad essermi divertito particolarmente sono andato molto forte. Bene è andata anche con le monoposto Formula 4 di Prema, ho sin da subito trovato un buon feeling con la vettura e sono stato tra i migliori per tutti i turni.

La partecipazione, e vittoria, del Supercorso Federale è coincisa con il sogno di partecipare alle FDA Scouting World Finals lo scorso ottobre:

Quando FDA mi ha chiamato pensavo di star sognando! Dopo aver passato i primi due stage non sono riuscito ad andare oltre ma è stata comunque un’esperienza estremamente formativa, essere in quel ambiente non capita sempre.

Credits: Emanuele Olivieri

Il pilota di Canelli ha già concluso i suoi primi due weekend di gara in monoposto, partecipando ai due round inaugurali della Formula Winter Series:

Durante il primo weekend non è stato facile trovare il giusto assetto per via delle gomme diverse (Hankook rispetto alle Pirelli utilizzate nell’italiano ndr.) e quando parti nelle retrovie in queste categorie la rimonta è davvero difficile. A Valencia, invece, abbiamo sin da subito trovato un buon assetto ed è andata molto meglio.

Per Olivieri ora testa al campionato italiano Formula 4

Se proprio nell’ultima gara corsa a Valencia sono arrivati i primi punti in monoposto, l’obiettivo è confermare i passi avanti nel campionato italiano Formula 4, forte di un miglior feeling con le Pirelli:

Sapevo che nei test Formula 4 Italia sarei andato molto bene con le Pirelli. Ho girato a Monza e Imola, quest’ultima sapevo fosse bella da guidare ma non immaginavo potesse dare così tanto gusto! So che possiamo fare bene ma in questo anno di debutto non voglio strafare.

Sarà il team di Marco Antonelli, AKM Motorsport, a portare al debutto il giovanissimo pilota italiano nell'Italian F4, squadra attiva nel campionato da diverse stagioni. Il team che corre sotto bandiera sammarinese nelle ultime stagioni ha lanciato talenti italiani quali Lorenzo Patrese, Valerio Rinicella e Davide Larini, uno tra i rivali di questo campionato.

Samuele Fassino