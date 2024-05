F1 | GP Miami, Sprint Race: la cronaca live

All'Hard Rock Stadium è tutto pronto per la gara sprint del GP Miami di F1. Max Verstappen scatterà dalla pole position ed è il favorito N.1 per prendersi il secondo successo consecutivo di Sprint Race, ma attenzione ad un Charles Leclerc in forma che, nonostante l'inconveniente nelle prove libere, ha messo la sua Ferrari in prima fila a solo un decimo dall'olandese.

Scuderia che proverà quantomeno a lottare per il podio sia con il monegasco che con Carlos Sainz, con quest'ultimo che partirà quinto dietro alla Red Bull di Perez e alla RB di un sorprendente Daniel Ricciardo. Da seguire anche le McLaren, con Oscar Piastri sesto e Lando Norris nono ed entrambi attesi alla rimonta dopo una Sprint Qualifying al di sotto delle loro aspettative.