Terzo e ultimo giorno di prove per rookie e collaudatori MotoGP allo Shakedown di Sepang, che precede le due giornate che vedranno scendere in pista tutti i piloti titolari della top class tra sabato e domenica. Eccezion fatta ovviamente per Aprilia, che essendo ancora detentrice delle concessioni, ha potuto schierare entrambi i propri piloti titolari. Nella giornata di ieri è sceso in pista solo Maverick Viñales, affiancato oggi da Aleix Espargaró.

APRILIA ANCORA IN VETTA ALLE CLASSIFICHE

Per il secondo giorno consecutivo l’ex pilota Yamaha si è portato in testa alle classifiche, stampando un tempo di 1:58.942, davanti di solo 144 millesimi al compagno di box. La casa veneta ha sfruttato al meglio le concessioni in vista dei test ufficiali che si svolgeranno tra sabato e domenica.

FERNÁNDEZ ANCORA IL MIGLIOR ROOKIE

Raúl Fernández si conferma essere per il secondo giorno su tre il miglior debuttante in sella alla KTM RC16. Lo spagnolo a fine giornata ha fatto stampare il terzo tempo, dietro solo alla coppia di Aprilia. Il #25 ha subito ammesso che la propria competitività è in buona parte merito del collaudatore Daniel Pedrosa. L’ex HRC ha infatti aiutato il giovane connazionale nella scoperta di una pista del tutto nuova per Fernández: infatti, l’ex Moto2 ha corso in Malesia solo nel 2019 in Moto3.

Discorso leggermente diverso per Remy Gardner. Il campione in carica della Moto2 ha affrontato tre giorni molto complicati a causa dell’infortunio al polso rimediato circa due settimane fa in allenamento. Nella giornata di oggi l’australiano ha chiuso in sesta posizione, il primo pilota al di sopra della barriera dei due minuti. Darryn Binder chiude in nona posizione, a poco meno di due secondi dalla vetta.

DUCATI: BENE BEZZECCHI, ANCORA ASSENTE DI GIANNANTONIO

Conferma lo step in avanti Marco Bezzecchi, oggi in quarta posizione allo Shakedown di Sepang della MotoGP, dietro solo alla KTM del team Tech3 e alle due Aprilia. Il pilota Mooney VR46 Ducati è parso molto competitivo sia nel passo gara che nel time attack, arrivando addirittura davanti a Michele Pirro, 5°. Il collaudatore Ducati quest’oggi si è concentrato sull’elettronica della Desmosedici. Ancora assente Fabio Di Giannantonio per problemi allo stomaco: il pilota del team Gresini ha infatti una gastroenterite, abbastanza frequente quando si viaggia nel sud-est asiatico. Problemi allo stomaco anche per Cal Crutchlow, che ha svolto soli pochi giri quest’oggi: la M1 è stata così affidata a Kotha Nozane e Katsuyuki Nakasuga.

I TEMPI DEL DAY 3

Maverick Viñales – Aprilia – 1:58.942

Aleix Espargaró – Aprilia – +0.144

Raúl Fernández – KTM Tech3 – +0.526

Marco Bezzecchi – Mooney VR46 Ducati – +0.769

Michele Pirro – Ducati Team – +0.863

Remy Gardner – KTM Tech3 – +1.104

Stefan Bradl – Honda HRC – +1.507

Sylvain Guintoli – Suzuki Team – +1.549

Darryn Binder – WithU Yamaha – +1.986

Mika Kallio – KTM Factory Racing – +2.132

Yamaha Test1 – Yamaha – +2.877

Yamaha Test2 – Yamaha – +3.315

Takuya Tsuda – Suzuki Team – +3.719

Valentino Aggio

