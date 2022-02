Secondo giorno di shakedown sul tracciato di Sepang con il pilota Aprilia Maverick Viñales al comando. Oggi “Top Gun” ha iniziato fortissimo la sua stagione MotoGP 2022 con il miglior tempo di giornata, unico dei partecipanti ad abbattere il muro dei due minuti netti. Alle sue spalle il pluricampione italiano e tester Ducati Michele Pirro, terzo il primo dei debuttanti Marco Bezzecchi, portacolori VR46. Domani si chiude lo shakedown per esordienti e collaudatori, poi qualche giorno di pausa e, successivamente, il 5-6 febbraio tutti in pista per i test collettivi ufficiali IRTA.

TRA PRIME PRESE DI CONTATTO E ASSENZE PER MALATTIE

Le concessioni hanno permesso ad Aprilia di schierare i propri piloti ufficiali. Per tale motivo nella giornata odierna ha potuto girare anche Maverick Viñales, all’esordio sulla RS-GP in configurazione 2022. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sul tempo di 1:59.833 completando ben 49 giri nell’ostico circuito di Sepang. I km percorsi con i piloti ufficiali forniranno a Noale un numero maggiore di dati attendibili rispetto agli altri costruttori, per il momento in pista con collaudatori e debuttanti.

Quest’oggi è arrivato in pista anche Stefan Bradl, tester ufficiale Honda HRC. Il tedesco, campione Moto2 nel 2011, ha iniziato a lavorare intensamente con la squadra per recuperare il giorno perso a causa dei ritardi nella consegna della RC213V, moto utilizzata da Bradl settimana scorsa in quel di Jerez. Per quanto riguarda KTM protagonisti della giornata odierna sono stati Daniel Pedrosa e Mika Kallio mentre Yamaha si è avvalsa come da tradizione di due collaudatori giapponesi: Katsuyuki Nakasuga e Kohta Nozane, identificati come “Test1” e “Test2”. In conclusione segnaliamo l’assenza di Fabio Di Giannantonio, colpito da un forte mal di stomaco e, per questo motivo, rimasto in hotel.

DOMANI ULTIMO GIORNO DI SHAKEDOWN, POI TEST IRTA NEL WEEKEND

L’attività nel circuito malese proseguirà domani, mercoledì 2 febbraio, ultima giornata dedicata a collaudatori ed esordienti. Dopodiché motori accesi il 5 e 6 febbraio, le prime due giornate ufficiali della stagione 2022 di MotoGP. Nel fine settimana i riflettori saranno puntati soprattutto su Marc Márquez, al rientro in pista dopo il periodo di convalescenza. Sarà presente anche Jack Miller, fino a pochi giorni fa bloccato in Australia dopo essere risultato positivo al Covid-19.

MOTOGP | SEPANG SHAKEDOWN 2022 | DAY2

1. Maverick Viñales – Aprilia Racing – 49 giri – 1:59.833

2. Michele Pirro 1 – Ducati Team – 17 giri – 2:00.565

3. Marco Bezzecchi – Mooney VR46 Racing Team – 40 giri – 2:00.734

4. Raúl Fernández – Tech3 KTM Factory Racing – 55 giri – 2:00.819

5. Michele Pirro 2 – Ducati Team – 39 giri – 2:00.822

6. Sylvain Guintoli – Suzuki Test Team – 56 giri – 2:01.102

7. Remy Gardner – Tech3 KTM Factory Racing – 43 giri – 2:01.177

8. Darryn Binder – WithU Yamaha RNF MotoGP Team – 48 giri – 2:01.297

9. Stefan Bradl – HRC Repsol Honda Team – 51 giri – 2:01.361

10. Mika Kallio 2 – Red Bull KTM Factory Racing – 30 giri – 2:01.923

11. Mika Kallio 1 – Red Bull KTM Factory Racing – 11 giri – 2:01.936

12. Lorenzo Savadori Bike 1 – Aprilia Racing – 33 giri – 2:02.043

13. Lorenzo Savadori Bike 2 – Aprilia Racing – 7 giri – 2:02.683

14. Yamaha Test 1 – Yamaha Factory – 16 giri – 2:02.870

15. Yamaha Test 2 – Yamaha Factory – 21 giri – 2:03.000

