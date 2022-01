Non comincia nel migliore dei modi il 2022 del campione del Mondo Moto2 e rookie MotoGP Remy Gardner. L’australiano in forza al team KTM Tech 3 ha infatti subito un infortunio al polso destro lo scorso sabato durante una normale sessione di allenamento in motocross. Di certo il polso peggiore da infortunare per un motociclista è il destro, visto anche l’enorme carico di peso che deve sopportare nei cambi di direzione. Garnder si è prontamente fatto operare.

Prossimo al debutto in MotoGP, Remy Gardner è stato prontamente operato dal dottor Xavier Mir, medico di fiducia per altri piloti della top class. In base a quanto fornitoci dal breve update del team francese sui social, il dottore ha stabilizzato la frattura grazie a due viti. Come comunicato dal team, l’intervento è stato un successo.

Following an incident during a motocross training session on Saturday, Remy had a small crack on the right wrist.

Doctor Mir operated him today and placed two screws. The operation was a success, and our rider will start his recovery process on Friday. Get well soon champ’ 🤜🏼🤛🏼 pic.twitter.com/xt0PRbk4vt

