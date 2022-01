Marc Marquez ha fatto il suo ritorno in circuito, girando ieri a Portimao in sella ad una Honda RC213V-S. Stando alle parole del pilota, lo spagnolo ha riportato impressioni positive dalla prova.

Dopo il ritorno in moto sulla pista di motocross, Marc Marquez ha fatto un altro passo avanti nel processo di recupero, affrontando un’intera giornata in sella alla Honda RC213V-S in Portogallo. Lo spagnolo mancava dalla pista dal vittorioso GP dell’Emilia Romagna. Marquez ha completato un programma di 65 giri nel corso della giornata, utili per valutare le proprie condizioni attuali (ricordiamo i problemi di diplopia) in vista del prossimo Campionato di MotoGP. Marc non ha riportato di grossi problemi (relativi alla diplopia), dichiarandosi soddisfatto e ottimista per il lavoro svolto. L’obiettivo dello spagnolo è quello di essere in sella per i test di Sepang all’inizio di febbraio.

Le dichiarazioni di Marc Marquez

Lo spagnolo ha così commentato il test: “Mi sento molto felice, prima di tutto per essere tornato in pista in pista e poi perché abbiamo potuto confermare con la moto da pista le sensazioni che ho avuto su una moto da cross. È una bella sensazione, una sensazione di sollievo perché mentre guidavo non avevo alcun fastidio alla vista. Dato che non guidavo da tempo, ho notato alcune aree fisiche con qualche lacuna, dato che non ho potuto fare il mio solito pre-stagione. Ho margine per migliorare, ma l’aspetto positivo e fondamentale di questo test consiste nel riconfermare le sensazioni che avevo sulla moto da cross, godendomi il buon feeling della velocità. Ho portato a termine un’intensa giornata di guida con long run, sono molto contento dei risultati. Abbiamo due settimane prima dell’inizio dei test a Sepang, quindi ne approfitterò per intensificare la mia preparazione fisica ed allenarmi sulla moto.”

Luca Colombo

Leggi anche: MARC MÁRQUEZ NELLA CONFERENZA HRC: “OPERAZIONE SCONGIURATA, PROSSIMO TEST IN UN CIRCUITO MONDIALE”