Un super tempo nelle FP1 del Qatar 2021 per Franco Morbidelli, che con la sua Yamaha comanda la lista dei tempi MotoGP. Dietro di lui una strepitosa Aprilia condotta da Aleix Espargaro avvicina la M1 del team Petronas, terzo tempo per Miller davanti a Quartararo e Mir.

UN TEMPONE CON GOMMA USATA

1:54.921. Questo il tempo di Franco Morbidelli nella FP1 della MotoGP per il Gran Premio del Qatar 2021. Se il tempo di per se è ottimo, assume la caratteristica di strepitoso perchè “Morbido” questo tempo lo ha stampato con gomme usate di svariati giri, al contrario di tutti i migliori dieci che sono scesi con gomma nuova. Parte bene quindi il 2021 per Morbidelli, che nonostante un motore non troppo performante riesce a strappare la leadership del primo turno di quest’anno.

APRILIA, GRANDE APRILIA

Il secondo tempo delle prime prove libere è appannaggio di Aleix Espargaro, che conduce la RS-GP fino alla piazza d’onore. Le evoluzioni di aerodinamica sembrano funzionare bene, e in un circuito come quello di Losail è importante avere delle buone velocità di punta. Confermato da Albesiano che la moto è un evoluzione in quasi tutti i componenti, tranne che nel motore che per regolamento è congelato per tutto il 2021.

TUTTE LE YAMAHA IN TOP10

Il motore però non sembra la cosa più importante per quest’anno, dato che tutte le Yamaha e le Suzuki sono riuscite ad entrare di merito nella Top10. Ricordiamo che Honda e Ducati hanno un netto vantaggio in cavalleria, ma la guida scorrevole delle 4 in linea sembra premiare in termini di tempi sul giro. La terza piazza è però di Jack Miller, che anticipa Quartararo, Mir, Viñales e Rins. Ottavo tempo per Pecco Bagnaia, nono per Rossi che è l’ultimo a mantenere il distacco dalla vetta sotto il mezzo secondo. Decimo Oliveira, migliore KTM ma con ben 8 decimi di svantaggio da Morbidelli. Seguono Alex Marquez (+0.827), Nakagami (+0.833), Zarco (+0.950), Bradl (+1.021) e Pol Espargaro (+1.125)

MOTOGP 2021 QATAR FP1 – TOP10

1 21 F. MORBIDELLI 1:54.921 2 41 A. ESPARGARO +0.125 3 43 J. MILLER +0.191 4 20 F. QUARTARARO +0.292 5 36 J. MIR +0.334 6 12 M. VIÑALES +0.388 7 42 A. RINS +0.432 8 63 F. BAGNAIA +0.444 9 46 V. ROSSI +0.498 10 88 M. OLIVEIRA +0.824

Alex Dibisceglia

