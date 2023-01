Dopo le presentazioni del Monster Energy Yamaha, Gresini Racing e Ducati Lenovo, sale sul palco il Prima Pramac Racing Team. Johann Zarco e Jorge Martín hanno svelato la livrea della Ducati con cui competeranno nella stagione 2023 di MotoGP. L’evento, svolto all’interno degli studi Sky, è stato trasmesso nei canali TV e digital dell’emittente.

LA LIVREA DEL 2023

Poche modifiche per la livrea del Team: presenti i colori viola, rosso e bianco, con una maggior presenza di quest’ultimo rispetto all’anno scorso. Entrambi i piloti avranno a disposizioni le stesse moto del Team ufficiale Ducati.

Presente sul palco Paolo Campinoti, Team Principal Ducati Prima Pramac, che ha voluto ricordare il mitico Ángel Nieto che oggi avrebbe compiuto 76 anni: “Spero che fare la presentazione nel giorno del compleanno di Ángel sia di buon auspicio, che ci porti molta fortuna dall’alto e ci riesca a condurre verso i successi quest’anno”.

Al suo fianco, Gino Borsoi, Team Manager del Prima Pramac, che da questa stagione inizia una nuova avventura dopo 17 anni con Aspar: “Saremo l’unico Team ad avere le moto ufficiali, insieme ovviamente a Pecco e Bastianini; quindi, è un gran onore portare avanti anche noi lo sviluppo di questa moto. Al Test a Sepang ci saranno sicuramente delle novità, c’è un’evoluzione già programmata e credo che potremmo vedere già qualcosa dalle prime gare”.

Nella stagione scorsa, il Prima Pramac Racing ha concluso come miglior Team Indipendente per il secondo anno consecutivo. Grande velocità, soprattutto in qualifiche, ma la vittoria sfugge ancora nonostante le sette pole position stagionali: “La MotoGP è diventata come la Moto3, tutti i piloti e le moto vanno forti. Quest’anno però abbiamo qualcosa in più: una moto ufficiale con una base che ha vinto il mondiale e due grandi piloti in grado di fare la differenza. Abbiamo voglia di dimostrare che possiamo essere un grande Team”, conclude Gino Borsoi.

MARTÍN: “DARÒ SEMPRE IL 100%”

Jorge Martín ha conquistato cinque pole e quattro podi nel 2022, ma è sempre rimasto ad un passo dal trionfo. L’ultima vittoria del pilota spagnolo risale al 2021 al Red Bull Ring da esordiente in MotoGP sempre con il Pramac Racing: “Nel 2022 mi aspettavo una progressione più positiva. Abbiamo fatto più punti, una pole in più però comunque non abbiamo raggiunto l’oggettivo che aspettavo. L’anno scorso ho sofferto tanto con il motore, so che ne arriverà uno migliore che abbiamo provato a Valencia, ma comunque dobbiamo cercare di andare avanti in altri aspetti come l’aerodinamica o il telaio”.

Per il 2023 lo attende un grande impegno, dovendo concretizzare il suo valore all’interno della squadra con una vittoria: “Quest’anno sarà molto interessante con anche la Sprint Race, ma comunque darò sempre il 100% per lottare per la vittoria e per il titolo”.

ZARCO: “MOTOGP È SEMPRE PIÙ DIFFICILE”

Il 2022 di Johann Zarco è assomigliato molto a quello del suo compagno di squadra: quattro podi, due pole position e zero vittorie. “Non sono riuscito ad avere un grande feeling sulla moto come invece avevo all’inizio del 2021, quindi non ho potuto raggiungere il livello che volevo. Per il 2023 vogliamo una moto facile da portare in curva e con tanto grip posteriore”.

Durante la prossima stagione il pilota francese cercherà di vincere per la prima volta in MotoGP, dopo sei anni di siccità nella categoria regina. Un impegno di grande peso considerando che si preannuncia un alto livello tra i piloti: “Márquez si è allenato tanto durante l’inverno e sicuramente sarà davanti. Fabio lo conosciamo bene e anche lui ha una grande grinta. Poi abbiamo tutti i ducatisti, con Pecco Bagnaia come campione del mondo, e non dimentichiamo l’Aprilia. La MotoGP è un campionato sempre più difficile quindi possiamo dire che quasi tutti i piloti saranno i nostri principali avversari”.

Victoria Ortega Cabrera