MotoGP | Presentato il Mooney VR46 Racing Team

L’ultima squadra a presentare le proprie moto in configurazione 2022 è la VR46, quest’anno in pista con Marini e Bezzecchi in MotoGP. La presentazione si è svolta presso il Teatro Rossini di Pesaro, nel quale sono comparsi i principali membri della squadra e i rappresentanti di Mooney. Protagoniste sia la Desmosedici GP22 della classe regina sia la Kalex Moto2, guidata prossimamente da Celestino Vietti e Niccolò Antonelli.

VALENTINO ROSSI: “INIZIA UN NUOVO CAPITOLO”

Presente ovviamente Valentino Rossi. Ecco le parole del nove volte iridato: “È stata una lunga strada dalla Moto3, ma ora siamo pronti ad esordire in MotoGP con un team targato VR46 e quattro giovani piloti che sono certo daranno il massimo. È la chiusura di un cerchio per me e anche per tutte le persone che in questi anni hanno lavorato con tanta passione a questo progetto. Si tratta allo stesso tempo di un grande debutto e dell’inizio di un nuovo capitolo di questa bella storia in MotoGP”.

PABLO NIETO (TEAM MANAGER): “MOTO COMPETITIVA, CI DIVERTIREMO!”

Prima di lasciare la parola ai piloti Pablo Nieto ha parlato per qualche secondo del progetto: “In passato abbiamo imparato tanto dall’esperienza con Avintia. Sono molto contento della moto, Ducati ha lavorato davvero tanto ed ha sviluppato una mezzo che attualmente rappresenta il riferimento per la concorrenza. Disponiamo, quindi, di una moto competitiva, ci divertiremo!”

LUCA MARINI: “COMPETIZIONE ALTA, LAVORO CONTINUO SUI DETTAGLI”

Abbandonato il ruolo di rookie, Marini si prepara alla seconda stagione in MotoGP: “Quest’anno secondo me ci divertiremo! Abbiamo avversari incredibili e bene o male quasi ognuno dispone di una moto ufficiale. Mi piace il fatto che la competizione sia così alta, devi sempre lavorare sui dettagli e sono sicuro che il nostro team potrà fare la differenza.”

MARCO BEZZECCHI: “DOVREMO IMPARARE TANTO”

Dall’altra parte del box VR46 ci sarà Marco Bezzecchi, ormai prossimo al debutto nella top class: “La MotoGP è un grandissimo traguardo, ancora devo realizzare bene. Sono contento, sarà una stagione in cui sia io sia la squadra dovremo imparare tanto. Nei test ci siamo già divertiti quindi sono ottimista.”

Matteo Pittaccio

