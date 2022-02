MotoGP | UFFICIALE: Livio Suppo nuovo team manager Suzuki

Dopo una stagione corsa senza Team Manager Suzuki ha deciso: Livio Suppo sarà il nuovo capo squadra di Hamamatsu. La notizia è stata confermata da Suzuki stessa, pronta ad affidare all’esperto manager italiano l’intero reparto corse MotoGP. Suppo svolgerà il ruolo lasciato libero da Davide Brivio, campione del mondo con Suzuki nel 2020 prima di passare alla F1 con Alpine.

La carriera quasi trentennale di Livio Suppo nel Motomondiale rappresenta sicuramente una garanzia. Dagli inizi in 125cc e 250cc negli anni ’90 Suppo è poi passato a Ducati, squadra in cui ha svolto il ruolo di Project Leader vincendo nel 2007 i titoli piloti, squadre e costruttori con Casey Stoner e Loris Capirossi. Passato a Honda HRC ha continuato a vincere, prima con Stoner e poi con Marc Márquez. Proprio con lo spagnolo Suppo si è imposto nella classe regina attraverso la conquista dei campionati 2013, 2014, 2016 e 2017, anno in cui ha deciso di lasciare il paddock per dedicarsi alla famiglia. Quattro anni dopo lo ritroviamo in veste azzurra a rappresentare Suzuki Ecstar MotoGP, decisamente bisognosa di una guida che possa gestire e coordinare al meglio l’intera formazione.

LIVIO SUPPO: “IL PADDOCK MI MANCAVA, PRONTO PER TORNARE!”

Ecco le prime parole di Livio Suppo nel ruolo di capo-squadra Suzuki: “Sono veramente orgoglioso di diventare il nuovo Team Manager di Suzuki e di rientrare in MotoGP dopo quattro anni. Mi sento onorato di essere coinvolto in questo grande progetto, sarà sicuramente una sfida impegnativa. Inoltre, sarà bello iniziare a lavorare con Joan Mir e Alex Rins, entrambi capaci di lottare nella parte alta della classifica. La proposta di Shinichi Sahara (Project Leader) è arrivata al momento giusto per me: sono stato impegnato nel mettere in piedi la mia compagnia di e-bike ma il paddock mi mancava. Sono pronto per tornare.”

“Le corse hanno fatto parte della mia vita per tutta la mia carriera, darò il massimo per portare la mia esperienza in Suzuki. So che questa si una grande squadra e al contempo un grande gruppo di persone. Questi fattori potrebbero aiutarci molto nel raggiungere i nostri obiettivi al più presto. Oggigiorno la MotoGP è sempre più emozionante visti i tanti piloti veloci ed i costruttori molto competitivi. Si tratta di una sfida difficile per ognuno in un contesto in cui ogni piccolo dettaglio può fare la differenza. Sono pronto per far parte di questo gioco dando tutto me stesso al fine di stare al top con Suzuki”

SHINICHI SAHARA (PROJECT LEADER): “ALCUNI MEMBRI HANNO GIÀ LAVORATO CON SUPPO, CI PORTERÀ LONTANI”

Anche Shinichi Sahara, Project Leader di Suzuki MotoGP, ha commentato la notizia: “Sono veramente contento di annunciare Livio Suppo nel ruolo di Team Manager. Sono sicuro che Livio sia molto adatto alla posizione considerando l’esperienza e la passione per la vittoria. Lui conosce il funzionamento delle squadre e sa che quanto sia importante l’atmosfera del team quando si inizia ad essere regolarmente competitivi durante la stagione. Alcuni membri della nostra squadra hanno già lavorato con lui per molto tempo siccome Livio ha frequentato il paddock per parecchi anni. In più, abbiamo già notato dei miglioramenti prestazionali durante i test invernali, quindi credo che unendosi a noi Livio possa renderci più forti e portarci ancora più lontani.”

Matteo Pittaccio

