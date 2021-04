L’intera famiglia del compianto Fausto verrà schierata nel team, con Nadia Padovani a fare le veci della Team Owner, Lorenzo Gresini all’amministrazione e Luca Gresini a seguire il team MotoGP. Nadia ha già annunciato che nelle prossime settimane si conoscerà il futuro del team, e quale costruttore verrà scelto dal 2022.

UN IMPEGNO ONEROSO

Il team Gresini è un’istituzione nell’ambito della MotoGP, presente in tutte le classi da anni, ma la cosa non sembra aver spaventato Nadia Padovani. Moglie del compianto Fausto Gresini, Nadia da oggi assume la carica di Team Owner e mette “al lavoro” anche i figli in MotoGP. Lorenzo Gresini passerà alla parte amministrativa mentre Luca seguirà i team nelle tre classi. Considerando che questa è la stagione migliore dell’Aprilia nella top class, ci auguriamo che l’impegno della famiglia Gresini venga ripagato da meritati risultati sulle piste.

SCEGLIERE IL COSTRUTTORE

La prima sfida di Nadia sarà proprio quella di scegliere quale direzione dare alla formazione della MotoGP. L’ultimo progetto di Fausto riguardava l’abbandono di Aprilia ed il ritorno ad uno status da indipendente per la top class. Bisogna quindi cercare un costruttore e capire come organizzare tutta la squadra, che dovrà essere rivista per un 80%. Le prime voci parlano di Ducati, ma non è escluso un proseguimento con Aprilia come team satellite. E la Suzuki è intenzionata a schierare altre due moto nel 2022…

IL COMMENTO DI NADIA PADOVANI

“Mi piace pensare che le due famiglie di Fausto, la nostra e quella Racing, si siano unite per portare avanti tutto ciò che stava pianificando e in particolare il progetto MotoGP. Tornare ad avere una squadra nella massima categoria come team indipendente è senza dubbio qualcosa di molto impegnativo, con una squadra da creare da zero, ma so che tutti in azienda stanno dando il 110% per realizzare il suo sogno. Personalmente la vedo come una vera e propria missione, una sfida che affronteremo, anche e soprattutto, grazie alla forza di Fausto che da lassù ci segue. Al momento stiamo parlando con varie case costruttrici e nel giro di qualche settimana comunicheremo i dettagli del nostro progetto MotoGP”.

Alex Dibisceglia

Leggi anche: MOTOGP | GP SPAGNA: INFO E ORARI DEL WEEKEND