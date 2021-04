MotoGP | GP Spagna: info e orari del weekend

Dopo la pausa del fine settimana appena trascorso, la MotoGP riparte dal circuito di Jerez, sede del Gran Premio di Spagna. Il quarto round stagionale vedrà protagoniste le tre classi del Motomondiale, la MotoE e la Red Bull Rookies Cup. La serie elettrica FIM-Dorna inizia il 2021 proprio nel tracciato dedicato ad Ángel Nieto, mentre la Rookies Cup arriva in terra spagnola dopo le due vittorie di David Alonso a Portimão.

MOTOGP | TUTTI A CACCIA DI FABIO QUARTARARO

Yamaha ha vinto le prime tre gare della stagione 2021 ed al comando della classifica piloti è Fabio Quartaro a svettare su tutti. Reduce dalla vittoria nel GP del Portogallo, il francese ha all’attivo 61 punti, tutti ottenuti grazie ad una costanza di rendimento mancata nel 2020. Tra l’altro Quartararo giunge a Jerez da favorito, grazie alle due vittorie ottenute nella doppia gara tenutasi nel luglio scorso, il primo double-header di un campionato partito solo in estate per la Top Class. A differenza dell’anno passato le squadre troveranno un clima più mite rispetto alla precedente edizione del GP di Spagna, corso su un asfalto rovente per via dei 53° rilevati durante la gara. Sono previste, infatti, temperature sui 20° per tutto un fine settimana attualmente privo di pioggia.

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP scatterà domenica 2 maggio alle ore 14:00 e si svilupperà su un totale di 25 giri, pari a 110,6 km. Il record di vittorie nella Top Class appartiene a Valentino Rossi, sul gradino più alto del podio per ben 7 volte, mentre tra i costruttori è Honda a primeggiare con 10 sigilli dal 2002 in poi.

MotoGP 2021 | Classifica Piloti pre GP Spagna

MOTO2 | REMY GARDNER IN TESTA, RAUL FERNANDEZ E SAM LOWES INSEGUONO

La classe di mezzo ha offerto un GP del Portogallo davvero memorabile per l’alto numero di sorprese condensate in 23 giri di gara. Con la strepitosa vittoria a Portimão di Raúl Fernández, all’esordio con il Team Ajo, la classifica piloti cambia notevolmente: Remy Gardner comanda con 56 punti, 4 in più del compagno Fernández. Sam Lowes, invece, passa dal 1° al 3° posto a causa della violento high-side sofferto al via del terzo GP stagionale, scivolata dalla quale dovrà subito rialzarsi per evitare che la coppia diretta da Aki Ajo scappi in classifica. Il primo italiano è Marco Bezzecchi, 4° in classifica con 20 lunghezze da recuperare il prima possibile. Il pilota VR46 ha riscontrato molti problemi nel mantenere costante il ritmo da metà gara in poi, cruccio presentatosi sin dal Qatar.

Dopo aver schierato Miquel Pons (nel weekend di Jerez in pista con la MotoE LCR) in Portogallo, Forward Racing approfitta della tappa spagnola per sfruttare le Wild Card concesse dal regolamento. Oltre a Lorenzo Baldassarri troveremo in pista Simone Corsi, tornato dopo l’infortunio al polso sinistro nel GP del Qatar, e Tommaso Marcon, scelto ad inizio anno come terzo pilota della formazione diretta da Giovanni Cuzari.

Altra novità riguarda il debutto di Taiga Hada, pilota 25enne giapponese in arrivo dal CEV Moto2. Per via della sua significativa esperienza nei tracciati europei/spagnoli, Hada è stato scelto da NTS RW Racing GP per sostituire l’ancora infortunato Barry Baltus.

Semafori spenti per il GP di Spagna della classe Moto2 domenica 2 maggio alle ore 12:20. I piloti della categoria intermedia dovranno percorrere i 4,4 km e le 13 curve del circuito spagnolo per 23 giri, pari a 101,7 km. L’unico pilota a vantare più di una successo è Lorenzo Baldassarri, 1° nel biennio 2018-2019 con PonsHP40.

Moto2 2021 | Classifica Piloti pre GP Spagna

MOTO3 | TUTTI IN SCIA AL FENOMENO ACOSTA

La rivelazione della prima parte di stagione in Moto3 è sicuramente Pedro Acosta. Il campione Rookies Cup 2020 ha raccolto ben 70 punti nelle prime tre gare, portando a casa tre podi di cui due vittorie e un 2° posto. Il giovane spagnolo classe 2004 può contare su 31 lunghezze di margine sul compagno Jaume Masiá, ora obbligato a non commettere più errori dopo la scivolata di Portimão. Precisione richiesta anche a Petronas SRT, fuori dai punti in Portogallo con Binder e McPhee. Il primo penalizzato per l’eccessivo rallentamento del Q2 ed il secondo sanzionato dopo lo scontro fisico con Alcoba nel GP di Doha. Il migliore degli italiani è Niccolò Antonelli, quest’anno in sella alla KTM di Avintia Racing. Antonelli è 4° in classifica, seguito dal connazionale Andrea Migno, tornato sul podio in Algarve dopo più di un’anno d’assenza. Attesa una buona prestazione anche da parte di Dennis Foggia, capace di sbloccarsi in classifica grazie al 2° posto ottenuto nel Gran Premio scorso.

Il Gran Premio di Spagna della classe Moto3 partirà domenica 2 maggio alle ore 11:00, quando i piloti inizieranno il 1° dei 23 passaggi previsti per il quarto round del mondiale. Per quanto concerne l’albo d’oro, il pilota più vincente in Moto3 è Romano Fenati: l’ascolano vinse il GP del 2012, il secondo nel mondiale, ripetendosi nel 2014 con VR46.

Moto3 2021 | Classifica Piloti pre GP Spagna

2021 SPANISH GRAND PRIX: ORARI DEL WEEKEND

L’intero fine settimana verrà trasmesso in diretta sull’app DAZN, sul canale 208 Sky Sport MotoGP e su TV8. Ecco gli orari del primo weekend di gara del Motomondiale 2021:

– Venerdì 30 aprile 2021 [DAZN, Sky Sport MotoGP, TV8]

09:00 | Moto3 – Prove Libere 1

09:55 | MotoGP – Prove Libere 1

10:55 | Moto2 – Prove Libere 1

13:15 | Moto3 – Prove Libere 2

14:10 | MotoGP – Prove Libere 2

15:10 | Moto2 – Prove Libere 2

– Sabato 1° maggio 2021 [DAZN, Sky Sport MotoGP]

09:00 | Moto3 – Prove Libere 3

09:55 | MotoGP – Prove Libere 3

10:55 | Moto2 – Prove Libere 3

12:35 | Moto3 – Qualifiche

13:30 | MotoGP – Prove Libere 4

14:10 | MotoGP – Qualifiche

15:10 | Moto2 – Qualifiche

16:05 | MotoE – Qualifiche E-Pole

– Domenica 2 maggior 2021 [DAZN, Sky Sport MotoGP]

08:20 | Moto3 – Warm Up

08:50 | Moto2 – Warm Up

09:20 | Moto2 – Warm Up

10:05 | MotoE – Gara [8 giri]

11:00 | Moto3 – Gara [21 giri]

12:20 | Moto2 – Gara [23 giri]

14:00 | MotoGP – Gara [Diretta LiveGP – 25 giri]

Matteo Pittaccio

