In collaborazione con i suoi medici, Marc Marquez ha deciso di saltare i due GP del Qatar per ritornare in MotoGP probabilmente dalle tappe europee. Vista la situazione del suo braccio è stato ritenuto prudente posticipare il suo reintegro nel Motomondiale. Prossimo check up previsto per il 12 aprile

NIENTE QATAR PER MARC

Marc Marquez salterà la MotoGP in Qatar, sia la prima che la seconda gara. Questa è stata la decisione presa dal pluri campione del Motomondiale dopo un attento consulto con i medici ed i test di Jerez e Portimão effettuati con la RC 213 V-S. Nonostante fosse la versione stradale del prototipo di casa Honda, la moto è stata più che sufficiente per valutare lo stato di salute di Marc e capire quanto fosse opportuno ritornare a correre in MotoGP.

BRADL ED ESPARGARO

Il team Honda HRC dovrà quindi scendere in pista con Pol Espargaro e Stefan Bradl, che sostituirà Marquez senior nel team ufficiale. Entrambi i piloti hanno già svolto l’intera fase di test appena terminati in terra qatariota, quindi partiranno pronti per le prime due tappe della MotoGP. Marquez dovrà invece attendere il check up del 12 aprile per capire quando sarà possibile per lui rientrare, plausibilmente la settimana successiva per il GP di Portogallo a Portimão.

IL COMMENTO DI MARC

“Dopo l’ultima riunione con il team medico, i dottori mi hanno consigliato di optare per la via più prudente, ossia di non prendere parte al GP del Qatar e di continuare con il piano di recupero che abbiamo seguito nelle ultime settimane. Mi sarebbe piaciuto molto partecipare alla prima gara del campionato del mondo, ma dobbiamo continuare per poter assicurarci il ritorno migliore possibile alle competizioni, senza porre fretta alla situazione.”

TUTTO PRONTO PER INIZIARE

Nel mentre il circus della MotoGP si prepara alla prima tappa stagionale. Terminati i test della Moto2 e Moto3 proprio a Losail, venerdì si inizierà a fare sul serio con i primi turni di libere. Questa settimana vi accompagneremo fino all’inizio stagionale con le guide divise per classe (Moto3, Mot2 e MotoGP) e la preview della tappa del Qatar, per farvi arrivare più preparati che mai alla prima bandiera verde stagionale del Motomondiale. Stay tuned!

Alex Dibisceglia

