La possibilità di vedere Marc Marquez schierato sulla griglia di partenza di Austin diventa sempre più realistica, dopo che sulla sua storia di Instagram è stata pubblicata una foto mentre si allenava in moto. Questa sarebbe la prima volta che il campione spagnolo torna in sella dopo l’incidente nel GP di Indonesia, che lo ha costretto al riposo dopo l’ennesimo episodio di diplopia.

TEST NEL CIRCUITO DI ALCARRAS

Stamattina Marc Marquez si è diretto al Circuito di Alcarras, vicino alla città catalana di Lleida. Il campione spagnolo ha percorso più giri possibile a bordo di una Honda CBR600 RR, spesso usata negli allenamenti nei circuiti più corti. Ma se davvero la possibilità di correre in America esiste, perché non usare la solita moto RC213V-S, moto stradale che più assomiglia a una MotoGP? Una semplice spiegazione potrebbe essere che per operare un modello di questo calibro, in un test privato, è necessario essere assistiti da un ingegnere e un paio di meccanici. Il suo team, però, attualmente è in viaggio per il Texas, dopo avere corso in Argentina il week end scorso.

Inoltre, il campione spagnolo ha pubblicato una foto mentre teneva in mano una tazza su cui scritto la famosa frase: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. In effetti, vedere Marc Marquez tornare è un desiderio di tanti addetti ai lavori e appassionati. Eppure, il ritorno nel Circuito di Austin, pista talismano, potrebbe davvero essere un sogno. Marquez, infatti, ha dominato la pista fin dalla prima edizione nel 2013, dove ha ottenuto la sua prima vittoria in MotoGP. Da lì in poi le ha vinte tutte, tranne poi cadere, da primo, nel 2019. Sicuramente, però, il ricordo più speciale per lo spagnolo è la vittoria nel settembre dell’anno scorso, dopo una stagione complicata alle prese con l’infortunio al braccio.

IL RITORNO AD AUSTIN?

Le storie sui social, il messaggio del cugino di Marc Marquez “Hola Austin” su Instagram, gli allenamenti in palestra, i giri in moto e le tante voci che si sono susseguite per tutto il week-end del gran premio di Argentina fanno presagire che tutto sarebbe pronto per far partire il campione già mercoledì. In più, sembrerebbe essere atteso già per la conferenza del giovedì. E’ importante, però, mettere da parte le speculazioni. Infatti bisogna ricordare che l’incidente subito nel Warm-Up nel circuito di Mandalika è stato uno dei più terrificanti visti negli ultimi anni. Tanto che la stessa Honda ha aperto un’indagine interna per capire quali siano state le cause. Le conseguenze però sono chiarissime: infatti Marc Marquez oltre alla concussione alla testa, ha riportato nuovamente un episodio di diplopia. E’ importante quindi “respirare e decidere” come da lui dichiarato nell’ ultima storia di Instagram.

LA DIPLOPIA E MARC

Questa condizione lo aveva già costretto al riposo nel 2012 e messo a rischio la sua carriera. Nel 2021, dopo un allenamento, in piccolo circuito davanti a casa insieme al campione di Enduro Josep Garcia, a seguito di una caduta, ecco che Marc Marquez si ritrova costretto lontano dalle gare per diplopia. Eppure, per la sua presenza al round di apertura del GP del Qatar e per la sua consistente performance tra il week end e i test, sembrava che tutto fosse solo un brutto ricordo. Il violento highside alla curva sette del circuito Mandalika, hanno costretto lo spagnolo a rivivere un déjà-vu e la visione doppia. Questa volta, per fortuna, il danno al nervo è molto più lieve e il trattamento conservativo, consigliato dal dottor Sanchez Dalmau, hanno riportato il pilota a sognare il ritorno in tempi più brevi.

Rebecca Sicali