Marc Marquez è tornato in Europa dopo aver saltato il Gran Premio dell’Indonesia in seguito alla violenta caduta avuta durante il warm-up. I medici hanno vietato alla stella di Honda di correre il primo storico evento in quel di Mandalika, ma quanto accaduto potrebbe fermare per almeno qualche settimana il campione spagnolo.

Una TAC, svolta in Asia, ha escluso lesioni gravi che si sarebbero unite ad una commozione cerebrale ed a diversi traumi minori. Una volta arrivato in Europa, Marc ha effettuato una visita d’emergenza all’Hospital Clínic de Barcellona: i problemi alla vista sono infatti tornati protagonisti durante il viaggio di ritorno dell’isola di Lombok. A confermare una ricaduta di diplopia è stato il dottor Sánchez Dalmau, oculista di fiducia di Marc Marquez.

Stando a quanto comunicato da Honda, il #93 della MotoGP si è sottoposto ad una nuova visita presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid. ll dottor Samuel Antuña ha confermato che non ci sarebbero ulteriori ferite dopo una risonanza magnetica cerebrale.

Il dottor Sanchez Dalmau, oculista, ha commentato alla stampa in merito, come riporta direttamente il Team Honda. “La valutazione neuro-oftalmologica effettuata lunedì su Marc Marquez mostra un nuovo episodio di diplopia causato da una recidiva di paralisi del quarto nervo destro, con un coinvolgimento minore rispetto all’infortunio del novembre 2021″.

Lo specialista ha continuato affermando: “Dopo tale esame, si è inizialmente deciso di seguire un trattamento conservativo con accertamenti medici periodici. La prossima settimana Marc Márquez si sottoporrà a un nuovo check-up. L’obiettivo è valutare l’evoluzione dell’infortunio e prevedere il periodo di recupero stimato per tornare alle competizioni”.

Luca Pellegrini