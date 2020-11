Luca Marini e Enea Bastianini saranno i portacolori del team Ducati Esponsorama Racing in MotoGP il prossimo anno. Una promozione per i nostri piloti, tanto attesa quanto sperata per entrambi.

Frutto di un grande lavoro costruito in questi anni: per Enea il passaggio era nell’aria. Per quanto riguarda Luca, invece, è una sorpresa e sarà un’occasione, che tutti i fan aspettavano, per sfidare suo fratello Valentino.

IL COMUNICATO UFFICIALE

“Ducati Corse ha il piacere di annunciare di avere raggiunto un accordo con il team Esponsorama Racing e con i piloti Enea Bastianini e Luca Marini grazie ai quali i due giovani piloti italiani esordiranno in MotoGP nel campionato 2021 con le Ducati Desmosedici GP affidate alla squadra di Andorra.” – questa la parte iniziale del comunicato ufficiale.

LE PAROLE DEI PILOTI

Enea Bastianini: “Correre per me in MotoGP è un sogno che si avvera e sono contento di poterlo fare con Ducati, di cui sono un grande fan sin dai tempi in cui correva il mio idolo Casey Stoner”.

“Sarà sicuramente un passo importante che mi spingerà a crescere molto e vorrei poter fare questo salto da Campione del Mondo Moto2, anche se ovviamente non sarà facile. Desidero ringraziare la mia famiglia per tutto il sostegno che mi ha dato fin da bambino e il mio manager Carlo Pernat”.

“Ringrazio anche Ducati e il team Esponsorama Racing per la fiducia che hanno riposto in me: cercherò di non deluderli!”.

Luca Marini: “Avere questa grande opportunità di correre in MotoGP nel 2021 è per me un sogno che si avvera. E’ il desiderio che ha ogni pilota fin da bambino. In questi anni con lo Sky Racing Team VR46 ho accumulato tanta esperienza e grazie a loro sono cresciuto e ho centrato i primi risultati importanti”.

“Adesso siamo in una fase cruciale della stagione Moto2 e continueremo a lavorare sodo per raggiungere il massimo obbiettivo, prima di affrontare questa nuova emozionante avventura insieme a Ducati e al team Esponsorama”.

Giulia Scalerandi