Giornata di prove libere quest’oggi a Valencia, con i piloti che hanno dovuto affrontare il problema pioggia durante la mattinata. Pista bagnatissima che ha visto le ottime prestazioni di Jack Miller, primo sia nelle FP1 che nelle FP2.

Dopo le sessioni però è arrivata un’ottima notizia per il paddock e tutti i tifosi della MotoGP. Come comunicato da Yamaha, Valentino Rossi è risultato negativo ad entrambi i tamponi e sarà presente al Circuito Ricardo Tormo. Il pilota pesarese si era sottoposto al test il 5 novembre e l’esito negativo è arrivato anche dopo il secondo tampone, effettuato il 6 mattina. Dopo la doppia assenza ad Aragon, il Dottore tornerà sulla sella della sua Yamaha a partire dalle FP3.

There he is!!!! 🤩@ValeYellow46's second PCR test came back negative. He is back in our pit box and will be riding tomorrow! 💛🙌🙌🙌#MonsterYamaha | #MotoGP | #EuropeanGP pic.twitter.com/rwtIVf4oiQ

— Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) November 6, 2020