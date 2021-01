Dorna, FIM e IRTA hanno confermato lo svolgimento dei test pre-stagionali MotoGP nel solo circuito di Losail, Qatar, dopo l’annullamento delle giornate di prova previste a Sepang tra il 19 e il 21 febbraio.

L’attività nel paddock inizierà il 3-4 marzo, mentre i debuttanti ed i tester avranno la possibilità di sfruttare lo shakedown di venerdì 5 marzo. Successivamente (il 6, 7, 10, 11 e 12 marzo) tutte le squadre iscritte potranno partecipare ai test ufficiali, utili per preparare al meglio il primo Gran Premio della stagione 2021.

Disporre di otto giorni significa poter ambire ad un significativo numero di km percorsi in vista del round d’apertura. Ciò si rivelerà fondamentale soprattutto per chi inizierà l’avventura nella Top Class e per coloro che dovranno provare delle moto diverse da quelle usate fino al 2020.

Quella della Federazione è stata una manovra di emergenza iniziata appena dopo la cancellazione dei Test in Malesia, paese in cui il Covid-19 ha costretto il governo a non lasciare spazio a eventi di questo tipo. Per la MotoGP le nuove giornate nei 5,3 km di Losail si tramutano in garanzie organizzative, sostenute dal fatto che proprio la prima gara del Motomondiale si corra nella stessa pista domenica 28 marzo. Gli spostamenti saranno dunque limitati, pertanto si spera vivamente che almeno la gara inaugurale sia invulnerabile a cambiamenti dell’ultimo minuto.

QATAR TEST DAY, PROGRAMMA UFFICIALE

3-4/03/2021 – Setup Day;

5/03/2021 – Shakedown Test;

6-7/03/2021 – Test Ufficiali;

10-12/03/2021 – Test Ufficiali.

Matteo Pittaccio

