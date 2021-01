È arrivato, un po’ a sorpresa, il comunicato di HRC con il quale, oltre a presentare gli imminenti test di Jerez, si annuncia l’ingaggio di Leon Camier come Team Manager. La stagione WorldSBK non inizierà prima di fine aprile e questo consentirà ai team di lavorare con calma nei test in programma da mercoledì a Jerez.

Leon Camier ha iniziato la scorsa stagione con il team Barni, salvo doversi poi arrendere all’infortunio ed interrompere la sua stagione ancora prima che cominciasse in Australia. Per lui le strade del mondiale delle derivate di serie erano ormai chiuse. Durante tutta la scorsa stagione lo abbiamo visto spesso al fianco di Chaz Davies all’intero del team Aruba Ducati.

Nei giorni scorsi Leon Camier e Chaz Davies si sono allenati insieme con le moto da trial insieme a Jonny Walkner (specialista dell’enduro estremo recentemente passato da KTM a Beta, ndr). A sorpresa stamani è arrivato il comunicato del Team HRC che ha individuato in lui il nuovo Team Manager. L’inglese dai lunghi trascorsi come pilota nel WorldSBK sostituirà Jaume Colom.

Leon Camier, Team Manager Team HRC: “Sono stato un pilota Honda per diverse stagioni durante la mia carriera. E ora sono molto felice e orgoglioso di essere tornato con loro per quello che è un cambiamento importante nella mia vita professionale e personale. Ringrazio Honda per la fiducia che hanno riposto in me. Il progetto WorldSBK è molto importante e la nuova CBR1000RR-R FIREBLADE sembra assolutamente fantastica. Sono pronto a lavorare sodo per raggiungere i nostri obiettivi. L’ho sempre fatto come pilota e continuerò allo stesso modo come Team Manager.

Avendo corso in SBK per molti anni, conosco molto bene il campionato e le sue sfide. Anche se il periodo in corso aggrava ulteriormente questi problemi. Tuttavia, lavorando al fianco di due piloti molto forti come Alvaro e Leon, un gruppo di persone così professionali come Team HRC e gli ingegneri HRC, sono fiducioso che saremo in grado di raggiungere il nostro pieno potenziale e lottare per i migliori risultati. Ora abbiamo due giorni di test a Jerez. Sarà la mia prima opportunità di lavorare con il team e io davvero non vedo l’ora di iniziare questa nuova ed eccitante avventura.“

Mathias Cantarini

