La Hall of Fame del motociclismo è pronta ad allargare il cerchio. Jorge Lorenzo, Max Biaggi e Hugh Anderson verranno premiati nel 2022 dalla MotoGP come leggende di questo sport. Un traguardo meritato per i tre grandi campioni, in ritardo rispetto al programma in seguito dell’emergenza sanitaria. Nello specifico, Lorenzo verrà incoronato durante il GP di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera. Una settimana dopo in quel del Mugello sarà la volta del corsaro Max Biaggi. Discorso differente per Hugh Anderson, celebrato a Phillip Island in occasione del Gran Premio di Australia.

Sale così a 35 il numero dei piloti MotoGP diventati leggende dello sport: i tre vengono premiati dopo Valentino Rossi che ha ricevuto questo onore il 14 Novembre 2021 a Valencia.

JORGE LORENZO: I MONDIALI E LA RIVALITÀ CON ROSSI

Jorge Lorenzo, come spesso ricorda sui social, ha vinto ben cinque campionati del mondo. I primi due sono arrivati in 250cc nel 2006 e nel 2007 a bordo dell’Aprilia, salvo poi compiere il salto in Yamaha con il campionissimo Valentino Rossi. Tra i due non c’è mai stato un gran rapporto, ma una grande rivalità. Lorenzo è stato infatti il primo compagno di box a battere Rossi, un fatto che lo portò a lasciare la M1 per la Ducati a fine 2010.

Il primo sigillo in MotoGP di Lorenzo arriva nel 2010, al terzo anno nella categoria. Dopo il titolo di Casey Stoner, Lorenzo si riconferma nel 2012 e nel discusso 2015. Da lì la decisione di passare in Ducati per il 2017, fino al crollo in Honda nel 2019.

MAX BIAGGI: IL POKER IN 250CC E L’AFFERMAZIONE IN SBK

Altro super rivale di Rossi, Max Biaggi ha monopolizzato la classe 250cc a metà degli anni ’90, vincendo ben quattro edizioni consecutive (1994-97) con Aprilia e Honda. Da lì il salto in 500cc con Yamaha e l’impresa sfiorata al debutto nel 1998, poi la rivalità accesa con Rossi e la resurrezione in SBK. Dopo le brutte annate in Honda tra il 2004 e il 2005, Biaggi “scappa” in Superbike dopo un 2006 da spettatore. Negli anni trova anche due mondiali nelle derivate di serie nel 2010 e 2012 con la sua amata Aprilia.

HUGH ANDERSON: L’EROE DELLE PICCOLE CILINDRATE

Quello di Hugh Anderson è senza dubbio il nome meno conosciuto. Il neozelandese ha vinto ben quattro mondiali nelle classi leggere nonostante una carriera durata solo sette stagioni. Anderson ha primeggiato in sella alla Suzuki sia nel 1963 che nel 1964 in 50cc, aggiungendo i trionfi in 125cc nel 1963 e 1965, sempre con i colori della casa di Hamamatsu.

Valentino Aggio

