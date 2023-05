In queste ultime ore fanno discutere le parole pubblicate sugli account social della MotoGP di Pecco Bagnaia, pronunciate a seguito del GP di Francia. Il campione del mondo in carica crede che il ritorno ad una differenza di prestazione tra team ufficiali e team satelliti potrebbe far bene al campionato, anche sul lato della sicurezza.

Le scottanti dichiarazioni di Bagnaia

“Tutte le moto in griglia possono vincere, non ci sono più quei 6-7 decimi tra i team ufficiali e satelliti. I fantastici quattro sono nati perché erano i più forti, ma anche perché avevano le moto ufficiali. Adesso il livello è estremo e tutti hanno la possibilità di poter vincere“. Ha poi aggiunto Bagnaia: “Sono due anni che si cerca di vincere nei primi giri, bisogna fare qualcosa per migliorare la situazione perché così non è sicuro“.

La riduzione del gap tra team ufficiali e satelliti è evidente nel corso degli anni. In questa stagione, dopo solo cinque Gran Premi, per due volte il podio è stato monopolizzato da Ducati satelliti, seguite dalla GasGas Tech3 del rookie Augusto Fernandez. Che un podio fosse ad appannaggio di tutte squadre clienti non accadeva dal GP del Portogallo 2020, ultima tappa della stagione.

Questo progressivo avvicinamento è iniziato dal 2016, quando Michelin ha sostituito Bridgestone come fornitore di pneumatici. Quell’anno in tre occasioni, seppur in condizioni abbastanza inusuali, Jack Miller e Cal Crutchlow, ripetutosi poi in Argentina nel 2018, hanno riportato un team clienti sul gradino più alto del podio, cosa che non si vedeva dal GP del Portogallo 2006 quando Toni Elias batté Valentino Rossi per pochi decimi. Questi risultati, uniti anche ai numerosi podi di altri piloti come Zarco, Petrucci, Quartararo o lo stesso Crutchlow, non erano altro che il preludio di ciò che si è visto dal 2020, quando alcuni piloti di team satelliti hanno iniziato addirittura a tenere aperto il Mondiale a poche gare dalla fine, come accaduto con Franco Morbidelli su Yamaha Petronas nel 2020 o Enea Bastianini su Ducati Gresini lo scorso anno.

Hervè Poncharal attacca Pecco: “Ha detto una cavolata!”