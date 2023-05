Il GP numero 1000 della MotoGP è un vero spettacolo: a Le Mans, a trionfare è Marco Bezzecchi, che taglia il traguardo in solitaria precedendo Jorge Martín e Johann Zarco. Una gara caratterizzata anche dalle numerose cadute: out nelle primissime fasi di gara Francesco Bagnaia e Maverick Viñales, seguiti poi da Álex Márquez e Luca Marini. Fuori anche Joan Mir, Álex Rins, Jack Miller e Marc Márquez, quest’ultimo scivolato nel corso del penultimo giro mentre si trovava in terza posizione.

BEZZECCHI SI RILANCIA NEL MONDIALE, BAGNAIA ANCORA A TERRA

Come detto, sullo storico circuito Bugatti a trionfare è Marco Bezzecchi, che torna alla vittoria in MotoGP dopo quella in Argentina, e lo fa dominando la corsa, tagliando il traguardo con oltre 4 secondi di vantaggio sugli altri. Per il portacolori del team Mooney VR46 è la seconda vittoria stagionale, un risultato importante che lo rilancia anche in ottica mondiale, complice anche la caduta di Bagnaia. La classifica generale, infatti, ora lo vede secondo a solo un punto di distacco dal leader del mondiale.

Di umore diametralmente opposto Francesco Bagnaia, che in Francia coglie il suo terzo zero stagionale. Il campione del mondo in carica è stato protagonista di un incidente di gara che ha coinvolto anche Maverick Viñales alla chicane nel corso dei primi giri. Lo scontro ha causato subito scintille tra i due piloti, con lo spagnolo di Aprilia che non ha per nulla gradito il tentativo di sorpasso all’esterno di Pecco che ha portato entrambi nella ghiaia.

DUCATI SI CONFERMA MOTO DA BATTERE, MARQUEZ LOTTA MA CADE NEL FINALE

La domenica di Le Mans è sicuramente positiva per le Ducati non ufficiali. Insieme a Bezzecchi, infatti, sul podio troviamo anche Jorge Martín e Johann Zarco, entrambi del team Pramac. Un risultato, complice anche le numerose cadute, che conferma ancora una volta la solidità di Ducati in questo 2023. Nonostante la tripletta sul podio, per la Casa italiana va segnalato anche il pericoloso incidente che ha coinvolto Luca Marini (Mooney VR46) e Álex Márquez, con quest’ultimo rimasto sul tracciato dopo il contatto. Entrambi i piloti sono usciti dalla pista sulle proprie gambe, ma sono stati ugualmente portati al Centro Medico per dei controlli.

Una gara a due facce, invece, per Marc Márquez. Lo spagnolo scatta benissimo dalla seconda posizione e si piazza subito al comando, ma deve poi cedere la testa nei giri successivi. L’otto volte campione del mondo rimane a lungo in seconda posizione, senza riuscire a impensierire seriamente Bezzecchi, ma negli ultimi giri subisce il ritorno di Martín. Quest’ultimo sferra l’attacco decisivo nel corso del penultimo giro, relegando così Marc alla terza piazza. Proprio quando il podio sembrava al sicuro, il centauro Honda incappa in una scivolata (senza conseguenze fisiche) che lo mette fuori dai giochi. Un vero peccato per lui, al rientro dopo tre gare di stop, che ha lottato fino all’ultimo al massimo delle sue possibilità.

YAMAHA LOTTA, MA È ANCORA LONTANA

Altra domenica in chiaroscuro per Yamaha. Fabio Quartararo chiude il GP di casa al settimo posto, bravo a sfruttare gli errori dei piloti che lo hanno preceduto. Un risultato che sicuramente non soddisfa il francese, sempre più frustrato all’idea di non poter seriamente competere per le posizioni che contano.

Dall’altra parte, Franco Morbidelli chiude la gara al decimo posto a oltre 17 secondi dal vincitore. Nonostante la top ten, anche per lui il bicchiere è sicuramente mezzo vuoto, considerate le prestazioni Yamaha dell’intero weekend.

MOTOGP | GP FRANCIA: I RISULTATI DELLA GARA

