Dorna, nella giornata di oggi, ha voluto fare chiarezza sulla sua posizione sulla possibilità di disputare la stagione MotoGP, tramite un comunicato. Nei giorni scorsi era circolata un’intervista di Carmelo Ezpeleta che riteneva impossibile correre in mancanza di vaccino. Oggi Dorna ha quindi deciso di chiarire pubblicamente la sua posizione sulla disputa dei mondiali MotoGP e WorldSBK.

La pandemia dovuta al COVID-19 sta, come ormai scriviamo da più di un mese, cambiando completamente la nostra vita. Anche lo sport ovviamente ha dovuto adeguarsi: i campionati di ogni ordine e grado sono fermi in praticamente tutto il mondo. In Italia basket, rugby e pallavolo hanno già deciso di ritenere i campionati terminati e di conseguenza nulli. Per il calcio si stanno cercando soluzioni, ma al momento resta improbabile la ripresa e sicuramente un possibile ritorno in campo sarà a porte chiuse. MotoGP e Formula 1, dopo aver affrontato in maniera diverso la prima fase dell’emergenza, stanno ora riprogrammando la stagione.

Nei giorni scorsi un’intervista di Carmelo Ezpeleta, che di Dorna Sports è il CEO, aveva sollevato perplessità sulla possibilità di disputare la stagione in assenza di un vaccino. Viste le conseguenze economiche devastanti che avrebbe sulla società organizzatrice e sopratutto sui team un annullamento, Dorna ha voluto chiarire la sua posizione. La maniera più facile per farlo è un comunicato di poche parole che ribadisce come la massima priorità di Dorna sia correre. Questo però può essere fatto solo in condizioni di sicurezza e con il benestare degli Stati che dovrebbero ospitare i Gran Premi.

Di seguito la traduzione del comunicato di Dorna Sports:

“La pandemia del coronavirus ha già costretto a revisioni del calendario 2020 del campionato del mondo MotoGP™ rinviando o riprogrammando una serie di eventi. Trovandoci in una situazione ancora incerta, Dorna Sports desidera riaffermare che le competizioni sono la nostra massima priorità nel 2020.