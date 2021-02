MotoGP | Inizia il 2021 di LCR Idemitsu e Nakagami

Un giorno dopo la presentazione della Honda LCR – Castrol di Álex Márquez tocca a Idemitsu e Takaaki Nakagami avviare ufficialmente il progetto 2021. Il 29enne giapponese è pronto ad iniziare la quarta stagione in MotoGP, ancora in sella alla RC213V gestita da Lucio Cecchinello.

Simon Crafar, attuale Pit-Reporter del Motomondiale ed ex pilota in 500cc, ha diretto la presentazione, anche oggi svoltasi nel teatro di Cervera (Lleida). Sono stati interpellati sia il Team Owner Lucio Cecchinello, ospite a Motorbike Circus il 22 dicembre scorso, sia Taka Nakagami.

Al di sotto del cupolino spicca ancora il numero 30, assegnato da Alberto Puig (all’epoca Team Manager del Red Bull MotoGP Academy) nel primo campionato europeo (2007 CEV 125cc) corso da Nakagami. La livrea non presenta molte differenze rispetto alla versione 2020, se non nel logo dello sponsor principale, Idemitsu, non più caratterizzato dal cerchio esterno. Il colore rosso prende più spazio sul codone, mentre spicca l’oro posto nella parte inferiore della carenatura. La novità nel secondo box LCR riguarda il pacchetto tecnico: a differenza delle scorse stagioni, Takaaki Nakagami sarà in sella alla Honda ufficiale sviluppata per il nuovo anno.

TAKA NAKAGAMI: “SONO GRATO DI GUIDARE LA HONDA FACTORY”

“Sono veramente felice di essere qui, grazie a HRC, Honda, Idemitsu e LCR per il supporto. Nello scorso campionato siamo cresciuti tanto, credendo sempre in noi stessi e provando a dimostrare il nostro potenziale in ogni occasione. Sono emozionato e grato al solo pensiero di poter disporre della moto ufficiale, penso che sia possibile lottare per la zona podio ed eventualmente conquistare qualche vittoria”.

LUCIO CECCHINELLO: “L’OBIETTIVO È LOTTARE CON I MIGLIORI”

“Il progresso di Taka è stato fantastico. Abbiamo stabilito i nostri obiettivi nei primi due anni, poi nella terza stagione è arrivato il grande passo in avanti grazie all’aiuto di Honda, della nostra squadra e degli sponsor. Per la prima volta Taka guiderà la moto ufficiale aggiornata al 2021, sarà la stessa RC213V degli altri piloti. Pertanto credo che possa lottare con i migliori piloti, magari aggiungendo altri podi al palmarès di LCR”.

Matteo Pittaccio

