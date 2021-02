MotoGP | LCR e Álex Márquez lanciano la stagione 2021

Dopo Avintia Racing, Ducati Corse, KTM e Yamaha Factory, tocca ora a Honda LCR annunciare il programma MotoGP 2021. La squadra diretta da Lucio Cecchinello ha diviso la presentazione in due date, dedicando la giornata odierna ad Álex Márquez e Castrol. Domani, sabato 20 febbraio ore 10:00, toccherà a Takaaki Nakagami e Idemitsu.

L’intera cerimonia si è svolta a Cervera, terra natia del nuovo portacolori LCR, in un teatro appositamente allestito per l’occasione. L’introduzione di Simon Crafar (ex pilota 500cc e Pit-Report della MotoGP) ha successivamente lasciato spazio al video riassuntivo della stagione 2020, dopodiché si è aperto il sipario sulla nuova RC213V del Team Castrol-LCR.

HONDA RC213V LCR #73 | UNIONE CASTROL – HRC

La livrea si presenta in una miscela di colori dettata dalle classiche tonalità Castrol, quest’anno unite alla colorazione ufficiale HRC. Proprio quest’ultima sigla simboleggia la volontà di voler fornire un supporto quanto mai ufficiale ad un pilota, Álex Márquez, scaricato da Honda Repsol ancor prima dell’inizio del Mondiale 2020.

Lo stesso bi-Campione del Mondo (Moto3 2014, Moto2 2019) ripartirà dai due podi ottenuti prima a Le Mans e poi ad Aragon l’anno passato cogliendo il testimone lasciato da Cal Crutchlow, ritiratosi dalle competizioni ufficiali. Dunque, con già un campionato alle spalle, seppur condizionato dalla pandemia, Álex Márquez si avvia con fiducia verso il Qatar. Lo spagnolo si sente più pronto rispetto all’anno d’esordio, maggiormente concentrato sugli aspetti su cui lavorare e potrà contare su tutte le sensazioni acquisite durante la stagione passata.

Durante la diretta è intervenuto anche Lucio Cecchinello, direttore di LCR: “Disponiamo di tutti gli ingredienti per fare bene. Abbiamo un pilota talentuoso, un gruppo tecnico di alto livello, il supporto ufficiale di Honda HRC e lavoreremo con la moto ufficiale. Puntiamo a vincere gare e portare a casa qualche podio.”

Come detto, il secondo box LCR sarà occupato da Takaaki Nakagami, al via della quarta stagione in MotoGP. Il 29enne giapponese e Honda LCR – Idemitsu saranno protagonisti nella diretta Facebook prevista per le ore 10:00 di domani, sabato 20 febbraio.

Matteo Pittaccio

