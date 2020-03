Maverick Vinales nella giornata di ieri si stava allenando con la sua moto da cross quando è caduto: portato in ospedale per accertamenti non ha riportato fratture.









Il motomondiale è fermo e non riprenderà prima del 4 maggio a causa dello spostamento delle gare americane dovute al continuo propagarsi del Covid-19. Tanti piloti stanno approfittando di questo ritardo per continuare gli allenamenti.

Si tratta di una peculiarità dei piloti stranieri, perchè i piloti italiani (così come tutti) noi sono chiusi in casa in modo da evitare il propagarsi del coronavirus. Anche noi di LiveGP abbiamo lanciato l’iniziativa a cui già tanti piloti hanno aderito: CORONAVIRUS: LIVEGP.IT E I PILOTI LANCIANO LA CAMPAGNA #RESTIAMOACASA.

Maverick Vinales si stava allenando con la sua moto da cross quando, a causa di una caduta, è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente per il pilota spagnolo nessuna frattura è stata riscontrata dalle lastre, ma Vinales ha comunque trascorso la notte in ospedale. Sicuramente, con il motomondiale in pausa, questo piccolo stop non presenta un problema per Vinales che potrà tornare in sella molto presto.

Per tornare a correre con la sua Yamaha M1 invece dovrà attendere molto di più: quel 4 maggio a Jerez che ad oggi è confermato e resta la data d’inizio del mondiale MotoGP.

Mathias Cantarini