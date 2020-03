Una campagna di sensibilizzazione, da promuovere sui social e volta a far rispettare le recenti disposizioni impartite per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. #restiamoacasa è l’hashtag scelto da LiveGP.it per invitare gli appassionati di motori a seguire le regole per prevenire i rischi. Numerosi piloti italiani stanno aderendo in queste ore alla nostra iniziativa, postando un proprio video dalle rispettive abitazioni.

Il motorsport è attualmente fermo nel nostro Paese, a causa della recenti direttive volte a contenere la diffusione del Coronavirus. Gli autodromi rimarranno chiusi ed i motori spenti almeno fino al prossimo 3 Aprile. Ma, nonostante ciò, le voci di tanti piloti italiani hanno scelto di aderire alla campagna di sensibilizzazione lanciata dalla nostra testata.

Il mondo delle due e delle quattro ruote sta contribuendo a questa iniziativa con dei brevi video-messaggi. In essi, i piloti evidenziano la necessità di attenersi scrupolosamente alle direttive impartite per evitare il contagio da Coronavirus. Una scelta, quella del #restiamoacasa, dettata dalla prudenza e dal buon senso, ma anche necessaria per tutelare la propria salute e quella delle altre persone.

Sui canali Social di LiveGP.it (Facebook, Instagram e Twitter) verranno quindi pubblicati nelle prossime ore i numerosi messaggi giunti alla nostra redazione, con i piloti che racconteranno come stanno vivendo la propria quotidianità in questo momento complicato.

Un modo utile per rimanere in contatto e restare uniti, nell’auspicio di poter presto tornare a fare parlare il rombo dei motori sui nostri autodromi.

#restiamoacasa

Marco Privitera