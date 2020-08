Una prestazione vicina alla perfezione quella di KTM sulla pista di casa. Il team austriaco ha totalizzato nel Gran Premio di Stiria un bottino di cinquantacinque punti, rendendo la corsa al titolo mondiale 2020 un’incognita sempre più difficile da risolvere.

Vittoria intelligente di Miguel Oliveira sul tracciato di Spielberg, Austria, nel Gran Premio di Stiria. Il portoghese ha costruito una gara dalla settima casella della griglia di partenza. Il GP di Stiria a Spileberg, come per il precedente Gran Premio d’Austria sullo stesso tracciato, è stato movimentato. Red Flag causata da un problema ai freni della M1 di Maverick Vinales che hanno costretto lo spagnolo ad una “caduta d’emergenza“. Dopo la ripartenza il numero 88 del team KTM Tech3 ha proseguito nella sua rimonta fino alla terza posizione in gara. Lucidità ed intelligenza gli hanno permesso nel mentre della lotta tra Jack Miller e Pol Espargarò di avere la meglio all’ultima curva. Terza posizione per Espargarò sulla KTM ufficiale, ottavo Brad Binder e decimo Iker Lecuona.

More history made in #MotoGP with a first victory for @_moliveira88 in #AustrianGP at Red Bull Ring today. "This is history today for me and my country and I couldn’t be happier to do it here in the home of KTM and Red Bull." #ReadytoRace #KTM pic.twitter.com/fKe6PGp07E

— KTM Factory Racing (@KTM_Racing) August 23, 2020