In quello che probabilmente sarà l’unico turno asciutto del weekend della MotoGP prima della gara di domenica Marc Marquez si conferma il più veloce. Marc si è messo al comando della classifica fin dai primi minuti abortendo anche un giro che lo avrebbe viso portare il suo vantaggio ad oltre un secondo rispetto agli inseguitori. Il più vicino degli inseguitori a fine turno sarà Jack Miller che si ferma a soli quindici millesimi da “Captain America” Marc Marquez. Terza posizione per Fabio Quartararo lontano due decimi da Marc mentre è solo sesto Pecco Bagnaia a mezzo secondo da Marquez. Enea Bastianini chiude i 10 che domani, salvo sorprese meteorologiche si giocheranno la pole position.

MARQUEZ SI CANDIDA PER LA POLE

E’ un Marc Marquez formato Captain America quello di questo venerdì ad Austin che torna nel calendario della MotoGP dopo l’assenza del 2020. Così come “il vendicatore” del Marvel Cinematic Universe Marc deve vendicare la caduta in gara del 2019 riprendendosi lo scettro della pista che lo ha visto trionfare in tutte le altre edizioni disputate. Dopo aver fatto siglare il miglior tempo nelle FP1 condizionate però dalla pista umida si è ripetuto con la pista completamente asciutta. Seconda posizione per Jack Miller che è sembrato l’unico in grado di impensierire l’otto volte campione del mondo. L’australiano di Ducati è parso subito a suo agio sulla pista americana tanto da impensierire lo spagnolo. Terza piazza per il leader della MotoGP Fabio Quartararo che dopo esser rimasto in mezzo al gruppo per tutto il turno montata la gomma morbida è riuscito ad avvicinare i primi fermandosi a due decimi da Marc Marquez.

Quarta piazza per Pol Espargaro con un ottimo tempo stampato proprio in extremis con la bandiera a scacchi già esposta. Quinta piazza per un’altra Honda, quella di Takaaki Nakagami mettendo tre Honda nelle prime cinque posizioni. Sesta piazza per il nostro Francesco Bagnaia, lontano mezzo secondo da Marquez ed il compagno di squadra Jack Miller. Pecco che arriva ad Austin dopo la doppia vittoria di Aragon e Misano cercherà di confermarsi anche in America anche se il suo weekend parte più in salita rispetto agli ultimi. Settima piazza per Jorge Martin che precede il suo compagno di squadra Johann Zarco rientrato in pista dopo l’operazione al braccio per risolvere il problema della sindrome compartimentale. Nona piazza per Alex Rins che qui due anni fa vinse davanti a Valentino Rossi, mentre chiude la top10 Enea Bastianini.

Mathias Cantarini