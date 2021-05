Fabio Quartararo conquista la quarta pole position consecutiva a Jerez de la Frontiera, la seconda consecutiva in questa stagione. Scatterà dalla prima fila anche Franco Morbidelli che si candida come uno dei favoriti per la gara nonostante la moto ormai vecchia. Completa la prima fila Jack Miller con la Ducati ufficiale. Quarta piazza per Pecco Bagnaia, quattordicesimo Marc Marquez, diciassettesimo Valentino Rossi.

Nella mattinata Marc Marquez è stato protagonista di una brutta caduta in curva sette. L’otto volte iridato è andato a sbattere contro gli airfence, per precauzione si è recato all’ospedale di Jerez per effettuare una tac che ha dato esito negativo. E’ quindi regolarmente in pista, purtroppo costretto al Q1 anche Franco Morbidelli dopo che nella mattinata gli sono stati cancellati i due suoi migliori passaggi delle FP3.

Q1

Franco Morbidelli riesce senza troppi problemi a portarsi a casa il primo turno di qualifiche accedendo al Q2. Con lui anche la KTM di Brad Binder che qui a Jerez in Moto3 si rese protagonista di un’incredibile rimonta dall’ultima posizione fino alla vittoria. Terza piazza per soli 57 millesimi per Pol Espargaro che per veramente poco non centra il passaggio in Q2. Quarta piazza per Marc Marquez, sicuramente non ancora al 100%, e che domani durante la gara sarà chiamato ancora ad una prova di resistenza. Quinta piazza per Enea Bastianini, miglior rookie anche grazie all’assenza di Jorge Martin.

Sesta posizione per Miguel Oliveira con la seconda KTM lontano otto decimi da Franco e quattro dal compagno di team Binder. Scatterà dalla diciassettesima piazza Valentino Rossi che precede il fratello Luca Marini primo ad incassare un secondo da Franco. Chiudono la top10 Danilo Petrucci ed Alex Marquez con Iker Lecuona a chiudere la settima fila. Mentre scatteranno dall’ottava e ultima fila Lorenzo Savadori ed il rientrante in MotoGP Tito Rabat che come detto sostituisce l’infortunato Jorge Martin.

Q2

Da quando Fabio Quartararo è arrivato in MotoGP nel 2019 “El Diablo” ha sempre centrato la pole position a Jerez de la Frontiera. Dopo la pole al debutto e le due della scorsa stagione, dove ha poi conquistato le sue due prime vittorie in MotoGP arriva la quarta quest’anno. Seconda pole consecutiva invece in questo 2021 dopo quella conquistata nel GP di Portimao. Alle spalle di Quartararo partirà Franco Morbidelli che riesce nonostante il passaggio dal Q1 a scattare dalla prima fila candidandosi per un posto sul podio. Completa la prima fila Jack Miller che sul giro secco riesce a portare la Ducati in terza posizione.

Quarta piazza conquistata proprio all’ultimo passaggio disponibile per Francesco Bagnaia, il runner-up del mondiale alle spalle di Quartararo potrà così marcare stretto il francese fin dalle prime curve. Quinta piazza per Takaaki Nakagami con la prima Honda in griglia che scatterà davanti a Johann Zarco che chiuderà la seconda fila. Terza fila per Maverick Vinales, che scatterà davanti ad Aleix Espargaro, un po’ più in difficoltà in qualifica dopo delle ottime libere. Chiuderà la terza fila Alex Rins, con la Suzuki ancora in difficoltà nel giro secco. Difficoltà confermate anche dalla decima piazza del campione del mondo Joan Mir che scatterà in quarta fila con Brad Binder e Stefan Bradl.

Mathias Cantarini