Francesco Bagnaia torna alla vittoria in MotoGP a Jerez dopo un inizio di stagione complicatissimo per il pilota Ducati, per lui un “grande slam” memorabile. Fabio Quartararo si deve accontentare del secondo posto che comunque gli consente di allungare in classifica su Aleix Espargaro, terzo con l’Aprilia che centra il suo primo podio back to back e che dalla prossima stagione perderà le concessioni. Quarta piazza per un Marc Marquez che assomiglia sempre di più a quello pre-infortunio. Un salvataggio “di gomito” alla tredici ed un ingresso senza paura in curva nove su Jack Miller per la quarta piazza.

LA GARA

Francesco Bagnaia centra il “Grande Slam” del motociclismo conquistando dopo la pole position di ieri anche la vittoria, il giro veloce e la gara comandata dal primo all’ultimo metro di gara. Questo Pecco anche se lontano 33 punti da Fabio nel mondiale può decisamente puntare a tornare in corsa anche per il titolo mondiale. Il francese tutta via non ha mollato il pilota Ducati seguendone la scia per tutti e 25 i giri di gara. Il distacco tra i due ha sempre oscillato tra i quattro e gli otto decimi, sinonimo di due piloti che hanno spinto al limite per ogni giro di gara.

Sale sul podio Aleix Espargaro con la Aprilia al loro primo podio back to back in MotoGP. Lo spagnolo della casa di Noale ha approfittato dell’errore di Marc Marquez che gli ha liberato la strada per il podio. Parlando dell’otto volte campione del mondo MotoGP si è tornato a vedere un Marc che salva la moto da una caduta come avevamo imparato ad ammirare negli anni prima dell’infortunio del 2020. Si è dovuto accontentare della quinta piazza Jack Miller dopo aver disputato quasi tutto il GP in terza piazza. Sesto Joan Mir con la Suzuki che si deve accontentare di una posizione fuori dalla top5 in rimonta dopo la pessima qualifica di ieri. Settimo Takaaki Nakagami che mostra importanti passi avanti già messi in mostra nel warmup. Si prende la ottava piazza Enea Bastianini in rimonta passando all’ultimo giro un ottimo Marco Bezzecchi, miglior rookie. Chiude la top10 la KTM di Brad Binder.

Mathias Cantarini