MotoGP | GP Spagna 2022: info e orari di Jerez

A pochi giorni da Portimão la MotoGP si sposta in Spagna per correre la sesta prova del mondiale 2022 a Jerez. Il circuito intitolato ad Ángel Nieto rappresenta una delle case del Motomondiale, serie che ha corso per la prima volta a Jerez nel 1987. Non ci dovrebbero essere problemi sul fronte meteo: previsto sole e temperature miti per tutto il fine settimana. Oltre alla MotoGP in pista anche la MotoE, all'esordio stagionale.

MOTOGP | QUARTARARO E RINS A PARI MERITO NEL MONDIALE

Il caotico GP del Portogallo ha permesso a Quartararo e Rins di agguantare la vetta mondiale a pari merito. Il francese e lo spagnolo vantano tre punti di margine su Aleix Espargaró e otto su Enea Bastianini, caduto a Portimão. La media punti attuale è veramente bassa e la dimostrazione arriva dal 2021. Lo scorso anno la MotoGP è arrivata a Jerez, quarta gara, con Quartararo leader a quota sessantuno punti. Quest’anno, invece, il francese è sempre in testa ma con “soli” sessantanove punti raccolti in cinque gare. L’estremo equilibrio del campionato in corso offre quindi la possibilità di recuperare ai piloti che più arretrati in classifica. Basti pensare che Miller, Bagnaia e Marquez (P9-P11) abbiano soli trentotto punti di ritardo.

L’albo d’oro del GP di Spagna nella classe MotoGP vede in testa Valentino Rossi con sei successi ottenuti tra il 2002 ed il 2016. Rossi è seguito prima da Jorge Lorenzo (vincente tre volte in Top Class) e poi da Dani Pedrosa, salito sul gradino più alto del podio in tre occasioni. Tra i piloti in attività Marc Marquez (2018-2019), Fabio Quartararo (2020) e Jack Miller (2021) hanno già vinto il GP di Spagna nella classe regina.

MOTO2 | VIETTI LEADER, GARA IN FORSE PER CANET

L’incidente di massa che ha causato il ritiro di nove piloti nel corso del GP del Portogallo ha avuto delle forti conseguenze. Vietti, rimasto in piedi, ha allungato nel mondiale ed ora ha trentaquattro punti di vantaggio su Ogura e Arbolino, caduti a Portimão. Nel corso del GP portoghese Aron Canet, il primo a cadere, si è fratturato il radio sinistro e per tale motivo la partecipazione al GP di Spagna è a rischio. Canet si recherà comunque a Jerez per sottoporsi ai controlli del centro medico e provare a correre. Nella classifica mondiale il pilota valenciano ha davanti a sé Joe Roberts, fresco del primo successo iridato.

Negli ultimi quattro anni l’Italia ha fatto incetta di vittorie a Jerez. Nel 2018 e 2019 ha vinto Lorenzo Baldassarri, nel 2020 Luca Marini e nel 2021 Fabio Di Giannantonio. Inoltre, ricordiamo il trionfo di Enea Bastianini nel GP d’Andalucia 2020, seconda gara consecutiva corsa a Jerez a causa della pandemia. Andando ancora più indietro ritroviamo la vittoria di Andrea Iannone nel 2011, successo che porta a sei i sigilli italiani in terra andalusa.

Tuttavia, anche la Spagna vanta grandi memoria nella classe di mezzo. Toni Elias ha vinto a Jerez nel 2010, Pol Espargaró nel 2012, Tito Rabat nel 2013 e Álex Márquez nel 2017. Per finire, citiamo le vittorie di Mika Kallio (2014), Jonas Folger (2015) e Sam Lowes (2016).

MOTO3 | GARCIA DI NUOVO IN TESTA, FOGGIA IN SCIA

Grazie alla vittoria portoghese Garcia ha ripreso il comando delle operazioni in classifica piloti. Attualmente lo spagnolo ha un solo punto di vantaggio su Dennis Foggia mentre il distacco sale a quota ventinove punti con Jaume Masia, terzo. La quarta posizione vede Andrea Migno e Deniz

Öncü a pari merito con cinquanta punti raccolti in cinque gare.

Parlando di statistiche la Moto3 ha sempre regalato gare spettacolari e contese fino all’ultimo in quel di Jerez. L’unico a conquistare più di due successi è stato Romano Fenati, primo sul traguardo nel 2012 (prima vittoria in carriera da rookie) e 2014. L’Italia vanta anche il successo di Niccolò Antonelli (2019), in quell’occasione capace di regalare il primo trionfo al team SIC58.

La Spagna è comunque la nazionalità più vincente. Pol Espargaró (2010) è seguito da Nico Terol (2011), Maverick Viñales (2013), Aron Canet (2017), Albert Arenas (2020) e Pedro Acosta, che lo scorso anno approfittà del caos scatenato da Öncü all’ultima curva per vincere la terza gara consecutiva da rookie.

IL CIRCUITO DI JEREZ DE LA FRONTERA

Località: Cadice – Andalusia

Inaugurazione: 1986

Lunghezza: 4,423 metri

Curve: 13 (8 destra – 5 sinistra)

DISTANZE DI GARA

Moto3: 22 Giri (97,3 km)

Moto2: 23 Giri (101,7 km)

MotoGP: 25 Giri (110,6 km)

GP SPAGNA 2022 | ORARI E PROGRAMMA

– Venerdì 29 aprile

08:25 | MotoE – Prove Libere

09:00 | Moto3 – Prove Libere 1

09:55 | MotoGP – Prove Libere 1

10:55 | Moto2 – Prove Libere 1

12:35 | MotoE – Prove Libere 2

13:15 | Moto3 – Prove Libere 2

14:10 | MotoGP – Prove Libere 2

15:10 | Moto2 – Prove Libere 2

16:50 | MotoE – Qualifiche

– Sabato 30 aprile

09:00 | Moto3 – Prove Libere 3

09:55 | MotoGP – Prove Libere 3

10:55 | Moto2 – Prove Libere 3

12:35 | Moto3 – Qualifiche

13:30 | MotoGP – Prove Libere 4

14:10 | MotoGP – Qualifiche

15:10 | Moto2 – Qualifiche

16:15 | MotoE – Gara 1

– Domenica 1° maggio

09:00 | Moto3 – Warm Up

09:20 | Moto2 – Warm Up

09:40 | Moto2 – Warm Up

11:00 | Moto3 – Gara

12:20 | Moto2 – Gara

14:00 | MotoGP – Gara [Diretta LiveGP] 15:30 | MotoE – Gara



