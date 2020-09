Benvenuti alla nostra cronaca live. Le qualifiche del GP di San Marino dicono bene alle Yamaha, con i primi quattro posti in griglia occupati dai piloti del team ufficiale e del team Petronas. La classifica vede Fabio Quartararo davanti ad Andrea Dovizioso per solo tre punti: il francese riuscirà ad estendere la leadership campionato? Valentino Rossi può puntare ad una vittoria che potrebbe rilanciarlo in classifica? Ci attenderà una gara MotoGP imprevedibile come gli ultimi appuntamenti? Scopritelo con noi, con la diretta web e il commento su Radio LiveGP da parte della nostra redazione moto.

Julian D’Agata