Al Lusail International Circuit sorprende tutti Jorge Martin (Pramac Racing) che, con il crono di 1:53.011s, conquista la prima pole della stagione durante le ultime battute della sessione. A portare in alto la bandiera tricolore ci pensa Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™), il secondo più veloce delle qualifiche del GP del Qatar. Incredibile terzo tempo di Marc Marquez (Repsol Honda Team) che, fino a pochi secondi dalla fine, sentiva di aver portato a casa lui la pole.

Q1: Passano Binder e Qartararo, Zarco fuori

Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) con una zampata finale, durante gli ultimi secondi, scansa Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) e si prende il primo posto per il passaggio in Q2. Il sudafricano della casa austriaca centra il suo obiettivo con una media all’anteriore ed una soft al posteriore. Sotto alla bandiera a scacchi di fine turno come lui solo Raul Fernandez (Tech3 KTM Factory Racing) e Remy Gardner (Tech3 KTM Factory Racing), tutti gli altri con le soft sia al posteriore che all’anteriore.

Stupisce il mancato accesso in Q2 di Johann Zarco (Pramac Racing), il più veloce nelle FP4 davanti a Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu), Aleix Espargaro (Aprilia Racing) e Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™).

Fuori dalla Q2 anche Miguel Oliveira (Red Bull KTM Factory Racing), Alex Marquez (LCR Honda Castrol) e Maverick Viñales (Aprilia Racing). Tra gli italiani fuori Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) che conquista un buon quinto posto in q1 tenendo in considerazione l’adrenalina del primo weekend di gara nella classe regina, Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP™), Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) e Andrea Dovizioso (WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team).

Q2: doppietta Ducati Jorge Martin – Enea Bastianini, 3° Marc Marquez

È Jorge Martin (Pramac Racing) il più veloce sul Lusail International Circuit. Lo spagnolo di casa Pramac conferma il suo amore per il Qatar che già lo scorso anno gli portò la pole position al Tissot Grand Prix Of Doha.

Dietro a Jorge Martin (Pramac Racing) un incredibile Enea Bastianini (Gresini Racing MotoGP™). Un inizio in grande stile per l’italiano che, al suo esordio sotto i colori del Team Gresini, mette a segno il secondo crono assoluto. Enea ha già avuto modo di distinguersi durante i test invernali e nelle FP3, ma partire dalla prima fila la prima gara della stagione ha tutto un altro sapore.

Con Jorge Martin ed Enea Bastianini Ducati firma una doppietta si, ma con nessuna Ducati Ufficiale all’orizzonte. Che fine ha fatto Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team)?! Solamente nono. E Jack Miller (Ducati Lenovo Team)?! 4° alle spalle di un pazzesco Marc Marquez (Repsol Honda Team). Eh si, perchè fino a pochi secondi dalla fine era proprio lui il detentore della pole provvisoria.

È inutile dire che è stato proprio Marc Marquez (Repsol Honda Team) a rubare la scena. Ebbene si, nessuno di noi riesce a togliere gli occhi dal numero 93 non solo per il suo “back on track” finalmente, ma anche per i suoi incredibili tempi. E sinceramente ce lo aspettavamo di vederlo di davanti perchè Marc ci ha sempre abituato alle prime file e ai suoi grandi colpi di scena e di forza. Che sia finalmente la stagione buona per lui?! Incrociamo le dita!

A deludere un po’ sul giro secco, insieme alle Ducati Ufficiali, è la Suzuki. Viste le premesse della giornata di ieri ci aspettavamo di vedere Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) sicuramente davanti e invece non supera il decimo crono e la terza fila in griglia di partenza. Meglio di lui il suo teammate Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) con l’ottavo crono.

