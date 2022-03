Finalmente ci siamo: la MotoGP 2022 è pronta per partire dal Lusail International Circuit, per una nuova stagione che si preannuncia carica di emozioni. Dopo la quinta pole in carriera realizzata in qualifica da Jorge Martin, sono numerosi i contendenti al via che puntano al gradino più alto del podio. Tra di essi anche Enea Bastianini e Marc Marquez, pronti per scattare dalla prima fila, ma occhio anche ai possibili recuperi di Bagnaia e Quartararo, ieri un po’ in ombra. Vivete con noi giro dopo giro il GP Qatar 2022 con la nostra cronaca web!